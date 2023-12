Eboli: Professioni editoriali, il Comune organizza un Corso di formazione gratuito

L’Ufficio Cultura del Comune di Eboli in collaborazione con il CaffèOrchidea e sotto l’egida dell’Assessore al ramo Lucilla Polito, organizza il primo corso di formazione gratuito per le professioni editoriali. Bando pubblicato e iscrizioni che potranno essere effettuate dal 20 dicembre fino al 15 gennaio.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione

Il corso rientra nelle iniziative nate dal protocollo d’intesa fra la casa editrice Caffèorchidea e la Biblioteca Comunale Simone Augelluzzi per sensibilizzare alla lettura. La partecipazione garantisce una introduzione efficace a tutti gli aspetti della vita redazionale e costituisce un’occasione di formazione professionale utile ai fini dell’ingresso nel mondo del lavoro. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le modalità di partecipazione

Dieci le lezioni previste, ciascuna di due ore. Non vi sono limiti di età per la partecipazione, ma solo un limite di capienza di 30 posti. Basterà presentare al protocollo o inviare via pec a comune@pec.comune.eboli.sa.it un curriculum vitae e una lettera motivazionale. Dati i posti limitati verrà data preferenza a coloro che posseggono i seguenti requisiti: Percorso di studi in ambito umanistico, Esperienza nel campo editoriale o giornalistico, Esperienza in libreria, Età inferiore ai 35 anni. Le lezioni verteranno non solo sul mondo dell’editoria in generale, ma entreranno nel dettaglio dell’editing, del confronto tra editore e scrittore, della correzione di bozze, della revisione e impaginazione, dei diversi formati di grafica editoriale, nonché della comunicazione più efficace per la promozione di un libro.

A tenere le lezioni sarà Giuseppe Avigliano

«Nel mondo lavorativo dei nostri giorni la formazione è un elemento indispensabile. Quando parliamo di libri spesso dimentichiamo le tante professionalità che caratterizzano il mondo editoriale. Si tratta di professionisti capaci di coniugare cultura e tecnologia, comunicazione e grafica, scrittura e marketing. Tra le tante attività che stiamo mettendo in atto con la “Scuola di lettura in Biblioteca”, il corso di formazione è un tassello fondamentale e un’occasione di crescita e approfondimento per lettori e professionisti. Trenta persone avranno la possibilità di formarsi gratuitamente e di aggiungere un importante tassello al proprio curriculum».

«A questo progetto abbiamo lavorato in team – ha spiegato l’Assessore alla Cultura Lucilla Polito – con grande sinergia tra ufficio Cultura e CaffèOrchidea. Riuscire a coniugare l’amore e la sensibilizzazione verso la lettura con la formazione professionale e così offrire opportunità concrete per inserirsi nel mondo del lavoro è, secondo noi, un traguardo notevole. E poi come trascurare il fatto di far vivere l’atmosfera meravigliosa della nostra biblioteca che è un fiore all’occhiello di Eboli? Una biblioteca sempre più viva e più aperta a tutti».