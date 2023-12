Eboli: SitiArte compie vent’anni. Festa al MOA con mostra di arti visive con il maestro orafo Rosmundo Giarletta

Tutto pronto per l’evento che si svolgerà il prossimo 28 dicembre presso le sale del Moa per la cerimonia di inaugurazione della Mostra Arti Visive dell’Associazione SitiArte e per festeggiare il ventesimo compleanno dell’associazione.

Le parole del presidente Maria Astone

«Quest’anno, in occasione del ventennale dalla nascita della SitiArte e con l’aiuto di diverse figure professionali, stiamo organizzando un appuntamento culturale e artistico che permetterà, a tutti gli allievi che negli anni si sono alternati nella nostra scuola d’arte, di mettere in mostra le proprie opere realizzate con tanta dedizione e passione» ha spiegato il Presidente del sodalizio artistico Maria Astone.

«Nell’occasione e per dare il giusto lustro all’evento è stata individuata quale sede espositiva per allestire la mostra collettiva il MOA, Museo of Operation Avalanche che nello storico complesso monumentale di Sant’Antonio ad Eboli, trova la sua sede istituzionale. Un luogo simbolo, uno scrigno unico ed originale, un Museo che racconta la vita, la storia. Con la regia del Presidente Marco Botta, cavaliere al merito della Repubblica».

Un punto di riferimento per tanti giovani

La SitiArte Associazione Artistico culturale e dell’Artigianato con la sua scuola d’arte è un punto di riferimento per tanti giovani della Provincia di Salerno. «L’esperienza teorica e pratica, prima del disegno dal vero e poi della tecnica pittorica, ha favorito lo sviluppo della propria ricerca individuale anche attraverso l’osservazione del soggetto». La Mostra si terrà dal 28 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024 e avrà come ospite il Maestro orafo Rosmundo Giarletta. Giovedì 28 dicembre 2023, ore 19.00 taglio del nastro e cerimonia di inaugurazione.