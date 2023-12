Eboli- “Drive In – XMAS Edition” è un’iniziativa organizzata e promossa dal Forum dei Giovani di Eboli e Movieboli, con il supporto e il sostegno del Comune di Eboli

La prima volta in assoluto per un evento partecipato e che ha riscosso l’interesse da parte dei giovani e delle famiglie. “Drive In – XMAS Edition” è un’iniziativa organizzata e promossa dal Forum dei Giovani di Eboli e Movieboli e si terrà il prossimo 28 Dicembre presso il piazzale del Palasele di Eboli. Due le proiezioni in programma: la prima è prevista alle ore 18:00, perfetta per le famiglie. La seconda proiezione, invece, è prevista alle ore 21:30.

La scelta del film

E i giovani del Forum e di Movieboli, in una operazione di condivisione e partecipazione, hanno chiamato altri giovani a scegliere quale film vedere comodamente seduti nella propria auto. E così si è svolto un sondaggio e alla conta finale i film che hanno conquistato punteggio più sono risultati Il Grinch 2018 e Mamma ho perso l’aereo. «Siamo felici di portare per la prima volta ad Eboli un’esperienza del genere e per questo abbiamo voluto coinvolgere tutti i cittadini nella selezione dei film che verranno proiettati.

Grande attenzione per l’iniziativa

Il Drive In – Eboli Xmas Edition è un’iniziativa unica e singolare che sin dalla sua idea ancora su carta ha già attirato grande attenzione e tanta partecipazione. Sold out appena qualche ora dopo la messa a disposizione dei biglietti per partecipare e tanta attesa intorno ad un evento che si conferma tra i più partecipati nel cartellone natalizio.