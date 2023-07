Eboli: piromani in azione. Brucia la collina

Sono in azione i caschi rossi del distaccamento di via San Giovanni per arginare le fiamme. Il vento di queste ore e la mano di qualche sconsiderato sta tenendo in apprensione i residenti della zona collinare che si snoda lungo la SP 350 in via Olevano.

Allarme incendi

Lingue di fuoco che hanno bruciato erbacce e alberi e paura anche per gli automobilisti in transito. La coltre di fumo infatti ha creato qualche problema di visibilità a chi era di passaggio.

Pronto intervento dei vigili del fuoco

Scongiurato il peggio anche grazie all’intervento dei residenti della zona che si sono precipitati sul posto con le autobotti agricole e stanno provvedendo a domare le fiamme per arginare il rischio. In zona le squadre dei caschi rossi, con tutta l’area sotto controllo.