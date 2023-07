Incendi ad Agropoli: le parole del sindaco Roberto Mutalipassi: “grazie a quanti sono intervenuti per domare le fiamme”

Nel pomeriggio di oggi, due diverse zone della Città di Agropoli, sono state teatro di incendi che hanno messo a dura prova l’efficienza delle squadre di soccorso. Le fiamme sarebbero partite lungo la strada che conduce dalla parte bassa alla parte alta della frazione agropolese. Grazie al vento che soffiava in zona in pochi attimi si sono estese.

Immediato l’allarme

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, le squadre AIB e i carabinieri forestali. L’azione incalzante del forte vento ha alimentato le fiamme, suscitando legittime preoccupazioni tra i residenti. In alcuni casi, il fuoco si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni, ma grazie al tempestivo intervento della macchina dei soccorsi, il peggio è stato evitato.

Le dichiarazioni

“Il pomeriggio odierno ha visto due aree della nostra città alle prese con altrettanti incendi. Dapprima la località Moio, quindi la zona della Collina San Marco, lato via Togliatti. Le fiamme, spinte dal forte vento hanno creato forti preoccupazioni. In qualche caso, sono arrivate quasi a lambire delle abitazioni. Ma il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi ha evitato il peggio. Al momento tutto sembra procedere per il meglio. L’incendio a Moio risulta domato, mentre l’altro è ancora in corso, ma pare sotto controllo. Da qualche attimo è giunto anche un elicottero a supporto, che sta intervenendo sui punti più impervi e non raggiungibili con i mezzi via terra.

Un ringraziamento doveroso va ai Vigili del Fuoco, al gruppo comunale di Protezione civile, alla Comunità montana Alento – Montestella, agli operai dell’Agropoli Cilento Servizi, alla Polizia locale. Insieme a me sulle zone colpite, i consiglieri Rosario Bruno e Bruno Bufano”.

Il sindaco ha sottolineato che la collaborazione tra istituzioni e la tempestività dell’intervento sono stati decisivi per affrontare queste gravi situazioni di emergenza. L’unione di sforzi e il coordinamento tra le varie squadre hanno permesso di gestire al meglio la situazione, evitando danni maggiori alle persone e alle proprietà.

L’impegno dei Vigili del fuoco

La giornata di oggi ha testimoniato l’importanza della preparazione e dell’efficienza delle nostre squadre di soccorso, ma anche l’importanza di una cittadinanza attiva e consapevole che collabora e partecipa attivamente in momenti di difficoltà. Siamo grati ai nostri eroi quotidiani che, con il loro impegno, proteggono la nostra città e le nostre vite”