Eboli: non c’è tregua. La banda dell’Audi ancora in azione. Fallito colpo in gioielleria

Ennesimo furto perpetrato questa notte nella città di Eboli in pieno centro cittadino e sventato dall’intervento tempestivo dei carabinieri e della società di vigilanza privata Security Group Services. I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte immaginando di mettere a segno un furto alla gioielleria Prestige situata nella centralissima piazza della Repubblica.

Il tentato colpo

Hanno dapprima rubato un’auto sempre in zona e poi si sono portati sul luogo. Stavano entrando in azione quando l’intervento tempestivo della vigilanza privata Security Group Services e il pronto intervento della radiomobile carabinieri Eboli li ha messi in fuga.

Abbandonata sul posto una delle due vetture utilizzate, modello Giulietta di colore nero, i balordi si sono dati alla fuga.

Dalle prime notizie sommarie pare che ad entrare in azione potrebbe essere stata, ancora una volta, la banda dell’Audi che colpisce ancora stavolta in centro città e che ha messo in ginocchio la Piana del Sele e gli Alburni probabilmente non risparmiando nemmeno il Cilento.

E dopo il colpo messo a segno presso la rivendita di tabacchi del distributore Esso, colpo che ha fruttato diverse migliaia di euro, questa volta l’intervento tempestivo della vigilanza privata Security Group Services e il pronto intervento della radiomobile carabinieri Eboli hanno evitato che il colpo fosse messo a segno.

Rabbia dei residenti

Monta la rabbia tra i residenti, cresce la paura tra gli ebolitani. La città non è più sicura e non bastano più i tavoli politici.