Eboli: furto con scasso alla rivendita di tabacchi. In azione a quanto pare “quelli dell’Audi A 6”

Hanno divelto la soglia di marmo dal pavimento d’ingresso ed estratto il cilindro della serratura. Si sono introdotti all’intento e hanno fatto razzia di sigarette e probabilmente di biglietti di lotteria istantanea.

È accaduto questa notte verso le 3.00 nel tabacchi situato nelle adiacenze di piazza Mustacchio

Il danno, da una prima stima, pare aggirarsi attorno ai 20mila euro.

Quelli dell’Audi A6

Ad agire, a quanto pare, ancora una volta “quelli dell’Audi A 6”. Incappucciati e protetti da tute a coprire gli abiti i malviventi sono entrati in azione e con fare lesto ed organizzato hanno sottratto sigarette ed altro genere di materiale.

Qualche minuto, poi si sono dati alla fuga. La dinamica a quanto pare sarebbe la stessa già sperimentata per altri furti simili. L’ultimo in ordine di tempo quello messo a segno all’uscita dell’autostrada di Campagna.

L’intervento

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli. Gli uomini in divisa diretti dal capitano Greta Gentili hanno raccolto indizi e prove per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Dalle telecamere di sorveglianza interna all’esercizio commerciale si stabiliranno i dettagli dell’ennesimo fatto criminoso messo a segno in città.

Intanto sale la rabbia e monta la protesta. Eboli non è più una città sicura. La gente è stanca e chiede, adesso a gran voce, una azione concreta da parte degli organi preposti.