Eboli: L’ospedale ospita la nuova sede del Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva Campania

Torna ad essere operativo il Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva Campania e trova anche una nuova casa. Sarà ubicata infatti presso l’edificio dell’ospedale di Eboli “Maria SS. Addolorata la sede operativa del gruppo di volontari che stanno costruendo, insieme, un nuovo importante progetto per migliorare la qualità e l’umanizzazione dei servizi sanitari.

TDM, una rete di volontari per la tutela alla salute

II TDM è una rete costituita da cittadini comuni, ma anche a professionisti e operatori dei diversi servizi, che si impegnano a titolo volontario per promuovere e tutelare i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali, contribuendo a una più umana, efficace e razionale organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Gli obiettivi? Garantire che ovunque, sul territorio, il cittadino possa trovare strumenti e opportunità per ottenere la protezione dei suoi diritti in ambito sanitario e far sì che tutta la cittadinanza sia coinvolta nelle azioni di tutela in ambito sanitario attraverso l’apertura di spazi di attivismo civico nell’organizzazione sanitaria.

Uno sportello attivo

Le attività del Tribunale per i Diritti del Malato dell’Ospedale di Eboli, saranno svolte presso il riattivato sportello, nei locali antistanti il reparto di Radiologia (piano terra).

L’ufficio sarà aperto all’utenza il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00.

Il TDM oltre che del prezioso lavoro del Segretario Regionale Lorenzo Latella, si avvale dell’impegno del Coordinatore territoriale Carmine Campagna che opera in collaborazione di Mario Vitolo, Paolo Majoli, Claudio Paraggio, Rosanna Pantone, Rosario Cicalese, Campagna Antonio, Luigi Gaeta.