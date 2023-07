Eboli: L’amministrazione Conte nella bufera. Il Comune si svuota, la città non è sicura e l’opposizione attacca.

L’ultima nota in ordine di tempo indirizzata contro l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Conte porta la firma di Forza Italia. Il coordinamento cittadino e il gruppo consiliare di FI, che sta lavorando già fianco a fianco con gli altri rappresentanti delle opposizioni, ad eccezione pare di Eboli Responsabile che in più di una occasione ha ricoperto il ruolo di stampella della maggioranza, non le manda a dire e affida la proroga presa di posizione ad una nota stampa.

I dettagli del documento

“Arroganza e approssimazione. Improvvisazione è vuoto istituzionale”, inizia così il documento politico e prosegue: “Eboli non è solo una città ferma, ma sta sprofondando come mai era accaduto. Il rischio è nel fatto che gli stessi cittadini vivono con rassegnazione questo clima perché colgono l’incapacità di chi amministra”. Settimane difficili per quella “che era la città capofila della Piana del Sele e che non trova pace a partire dalla questione sicurezza”. “Stiamo assistendo allo svuotamento di Palazzo di Città: lascia il Segretario Comunale, lasciano i Dirigenti per altri Comuni e altre amministrazioni ben più strutturate. Lascia anche il direttore artistico degli eventi, che era stato individuato, scelto e voluto proprio da questi signori. Ci sono interi settori della struttura comunale che lavorano contro i cittadini, che vengono visti come un fastidio se reclamano, dopo mesi e mesi di attesa, la conclusione di un procedimento, il rilascio di un’autorizzazione”.

L’affondo e l’appello alle altre forze di opposizione

E poi l’affondo, all’indomani delle accuse dell’amministrazione rivolte ad una associazione culturale che lamentava scarsa attenzione da parte del Comune è scarso supporto. “Ormai siamo costretti ad assistere a litigi sterili con i membri delle associazioni culturali, che chiedono supporto; con i presidenti delle associazioni sportive, che chiedono strutture in cui fare sport; con i commercianti che quotidianamente lamentano abbandono e disinteresse. Improvvisano e mentono sapendo di mentire. Non sanno amministrare. Non ne sono proprio capaci”. E se Forza Italia già nelle scorse settimane aveva chiamato a raccolta tutte le forze di opposizione, rilancia l’invito: “Occorre una reazione di tutte le opposizioni. Da qui l’iniziativa di Forza Italia di aprire un momento di confronto e di dialogo con i cittadini”.