Eboli: Intervento urgente in Piazza Pezzullo

Un incontro in piazza e tra la gente per ribadire quanto, in queste settimane, si sta sollevando già tra le pagine di cronaca. “Ieri siamo scesi in strada insieme ad altri partiti e associazioni – dicono i referenti di Eboli Responsabile – per provare a raccogliere un po’ di problemi, di spunti e di proposte sulla situazione di Piazza Pezzullo”.

Riflettori accesi e attenzione rivolta ai problemi della Città

All’indomani degli episodi di violenza che si sono registrati nel cuore della città il gruppo che in consiglio comunale fa capo al consigliere Damiano Capaccio scrive: “Quello che chiediamo urgentemente all’amministrazione comunale è di sistemare l’illuminazione della piazza, possibilmente potenziando quella attuale per risolvere il problema dei punti bui. Non è più rimandabile la manutenzione delle giostre del parco giochi: oltre ad essere un pericolo per i bambini producono rumori forti che nelle ore notturne tengono svegli i residenti della zona”.

Eboli Responsabile tra la gente continua i suoi incontri

E poi due inviti precisi: “Chiediamo che, come in passato, le due corti accessibili dalla piazza possano essere utilizzate per eventi culturali e associazionistici ed invitiamo il nuovo capitano dei carabinieri della compagnia di Eboli a incontrare i cittadini in questa piazza. Sarebbe un segnale importante per la città e per i residenti”.

