Eboli: 5 feriti medicati in ospedale e oltre 30 persone coinvolte. È il bilancio dell’ennesima rissa in Piazza Pezzullo

È accaduto ieri sera poco dopo la mezzanotte. Una rissa violenta scaturita per motivi al vaglio degli inquirenti si è consumata in pieno centro cittadino. Oltre una trentina le persone coinvolte tra stranieri e italiani. E cinque i feriti che sono stati medicati in ospedale. Ferite da arma da taglio piuttosto gravi e una persona ferita ad un gluteo. Devastazione generale e paura tra i residenti.

Una violenza che non si placa

È questo il bilancio, l’ennesimo, di una violenza inaudita che si è consumata in pieno centro cittadino, a pochi passi da piazza della Repubblica e dal centralissimo Viale Amendola. Scene di panico e ferocia. Tra i duellanti ad assistere impauriti alla mega rissa ci sarebbero stati anche dei minori.

I cittadini chiedono controlli

I residenti della zona hanno lanciato immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine. I carabinieri hanno attraversato Viale Amendola sfrecciando. Sirene e lampeggianti hanno attirato l’attenzione dei residenti e dei pochi ultimi avventori di qualche bar al centro.

La gente è stanca

Chiede il potenziamento dei controlli e alla politica di intervenire finalmente e concretamente davanti ad episodi che continuano a registrarsi con cadenza frequente.

“Dicevano di avere telecamere ovunque e droni – ha detto un residente del centro – e invece questo paese è ostaggio di balordi che restano impuniti”.