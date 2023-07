Eboli: Buone nuove dalla SSD Feldi Eboli. Venancio Cini Baldasso farà parte della rosa della Prima Squadra anche per la stagione 2023/2024 e Francesco Liberti, ha firmato fino al 30 giugno 2024

Le notizie si rincorrono e la SSD Feldi Eboli lavora incessantemente. Con tutto lo staff tecnico e sportivo a partire dall’ufficio comunicazione.

E’ di queste ore, infatti, la notizia che diventato uno dei simboli della trionfale cavalcata che ha portato la Feldi Eboli al Tricolore, Venancio è stato eletto anche MVP della finale Scudetto ed è in lizza per essere eletto come miglior difensore della stagione.

Tecnica, grinta, senso della posizione, personalità non solo a livello umano ma anche nel prendersi i palloni più pesanti diventando il rigorista della squadra: un giocatore totale.

Venancio è uno dei leader unanimemente riconosciuti nell’ambiente rossoblù ed è pronto a scendere di nuovo in battaglia a difesa della maglia ebolitana.

Le dichiarazioni

“Continuare a indossare questa maglia è un grande onore e un orgoglio. Sono soddisfatto della mia prima stagione a Eboli, ora si inizia un nuovo cammino e farò di tutto per cercare di ottenere gli stessi risultati dell’annata precedente. Si ricomincia da zero e sarà molto più difficile della scorsa stagione, perchè vincere non è facile ma ripetersi è ancora più difficile – racconta Venancio -. Champions? E’ sempre una grande opportunità e penso che possiamo fare meglio rispetto all’anno scorso, abbiamo esperienza in più e dobbiamo essere intelligenti a sfruttare questo bagaglio acquisito. Nuovi trofei? Difendere lo Scudetto sarà molto difficile, non dobbiamo pensare già ora a cosa potremmo raggiungere. Solo lavorando giorno dopo giorno capiremo strada facendo fin dove possiamo arrivare”.

L’accordo con Liberti

La SSD Feldi Eboli pero, comunica anche di aver raggiunto un accordo con Francesco Liberti che ha firmato fino al 30 giugno 2024.

Nel giro della Nazionale azzurra, ha disputato l’ultima stagione tra le fila del Ciampino Aniene dove ha collezionato 30 presenze in distinta fra tutte le competizioni, oltre a un bottino di 12 reti siglate tra regular-season e Coppa della Divisione. Il laterale si distingue per rapidità nell’uno contro uno e il vizio del gol, con le sue prestazioni che lo hanno riportato in Nazionale lo scorso aprile.

Le dichiarazioni

“Ho scelto di venire a Eboli perché credo sia una delle società che sta lavorando meglio in Italia da diversi anni a questa parte. Ho seguito la cavalcata Scudetto delle volpi e sono stato felicissimo quando ho saputo che sarei arrivato nella società campione d’Italia, sarà un enorme stimolo così come disputare la Champions League e la Supercoppa italiana – racconta il nuovo acquisto delle volpi -. Penso che chi arriva qui deve puntare a vincere, lavorando con grande umiltà e consapevolezza. Tifosi? Da avversario ho sempre ammirato questa gente, non vedo l’ora di incontrarli e respirare da protagonista il calore che ho sentito in questi anni”.