Eboli: benvenuto Cosimo! Il consigliere comunale Naponiello aderisce a Italia Viva e resta in maggioranza

Era nell’aria da qualche settimana e questa mattina la ufficializzazione. Alla presenza di Nevina Mirra e Carmine Busillo del coordinamento cittadino, dell’onorevole Tommaso Pellegrino e davanti ad una platea numerosa il consigliere comunale di Eboli Cosimo Naponiello ha ufficializzato, nell’elegante Sala Ritz di viale Amendola, la sua adesione al partito di Italia Viva rinnovando supporto e sostegno all’azione amministrativa del Sindaco di Eboli Mario Conte e rinnovando impegno e partecipazione sul territorio.

Un cantiere di azioni concrete e di impegno

Viabilità, ambiente, sicurezza, economia, turismo per il consigliere Naponiello e per il partito Italia Viva è il momento di cambiare passo e ridare una nuova linfa vitale all’impegno sul territorio a favore della cittadinanza e della gente. Un cantiere di azioni concrete e di impegno “per assumere ancora di più l’onere di rappresentare una fascia numerosa di popolazione che vuole essere rappresentata e ascoltata e che deve necessariamente conseguire obiettivi e risultati consistenti”, dice Naponiello.

Le parole di Tommaso Pellegrino

“Bisogna ritornare alla politica dei partiti, a ragionare sulle programmazioni, sulle identità ideali che i partiti devono avere – ha detto il consigliere Tommaso Pellegrino – bisogna ritornare alla politica che una una identità, delle rappresentanze istituzionali e avere una comunità con la quale confrontarsi, per coinvolgere i giovani che si allontanano dalla vita delle nostre comunità. Da Eboli riaffermiamo un principio importante: mettersi al servizio della gente”.

Anche la situazione sanitaria merita una attenzione particolare. “Il nostro Sud è in grande sofferenza per via della carenza di personale. Se vogliamo salvare i nostri ospedali c’è bisogno di un intervento serio, autorevole, con un impegno nazionale e una riorganizzazione necessaria. L’ospedale unico in questo territorio è un grande contributo e con i reparti di eccellenza potremmo avere una super offerta sanitaria che va però riorganizzata. Avrei partecipato anche al Consiglio comunale di Eboli sulla sanità, se fossi stato invitato”.

Da Eboli, dunque, Italia Viva torna a fare politica occupandosi delle esigenze del territorio.