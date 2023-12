Eboli: assunzioni in Comune e nel corpo della polizia municipale

Aumenta l’organico a Palazzo di Città e anche nel corpo della Polizia Municipale arrivano 6 nuovi agenti.

Hanno preso servizio questa mattina i primi 6 agenti di polizia municipale attraverso il bando per l’assunzione di 8 agenti categoria C ed un agente di polizia municipale funzionario D.

Gli altri 3 arriveranno a gennaio appena finiranno le procedure di scorrimento della graduatoria.

Le dichiarazione

«L’amministrazione ha voluto fortemente incrementare le unità in servizio presso il comando per consentire una gestione ottimale del territorio e degli orari di servizio, limitati fino ad oggi dall’esiguità del personale in servizio», si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città.

La dotazione organica raggiungerà un numero di 29 unità al momento, 32 a gennaio, a cui vanno aggiunti i 3 agenti a tempo determinato, per un totale di 35 unità. In questo modo sarà garantito un servizio migliore alla città.

«Saranno rafforzati la viabilità ed il controllo del parcheggio selvaggio, il pattugliamento e la lotta ai rifiuti. Mentre stiamo installando le telecamere di sorveglianza arriva l’apporto di 6 agenti a cui seguiranno ulteriori 3 unità», ha detto soddisfatto l’assessore alla sicurezza Antonio Corsetto.

Dopo i saluti e la firma del contratto, si sono recati immediatamente in strada per la conoscenza del territorio, coadiuvati da altri agenti del comando.

I neo assunti

Ma quella di oggi è stata una giornata intensa per ricevere anche gli altri neo assunti che rafforzeranno l’organico comunale.

Sono infatti entrati in servizio 2 Funzionari Amministrativi (ex Cat. D) per scorrimento di graduatoria e ha ripreso servizio anche l’ingegner Giovanni Cannoniero, già capo area Urbanistica grazie alla mobilità esterna volontaria (ex art. 30 del D.Lgs 165 del 2001).

«In attesa di poter espletare i concorsi – ha spiegato il Sindaco Mario Conte – abbiamo attivato tutte le possibili procedure più snelle e veloci per far fronte alla carenza di personale del Comune che ha messo a serio rischio l’efficienza degli uffici e sottoposto il personale in servizio ad un notevole stress».