Eboli, assunzioni a tempo indeterminato nell’azienda speciale ASSI

Buone notizie in ambito lavorativo ad Eboli con le prime assunzioni presso l’azienda speciale ASSI. Sono state rese ufficiali attraverso una una determina del Direttore, Antonio Nuzzolo. Arrivano le prime 8 assistenti sociali: Antoniello Speranza, Auricchio Maria Cristina, Belmonte Flora, Bruno Anna, Cacciottolo Cosimina, Marra Antonia, Sforzo Eleonora e Vecchio Rita; per il profilo professionale di Funzionario sociologo c’è Buccino Daniela e per il profilo professionale di Funzionario Economico Contabile Impemba Antonietta.

La soddisfazione del sindaco

«Alcune di loro – ha detto il sindaco Mario Conte – attendevano la fine del precariato da oltre 20 anni, una addirittura da 24 anni. Credo di dover ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a portare avanti questo processo virtuoso. Senza l’impegno di tutte le parti in causa, a cominciare dai Comuni del Piano di zona, all’ex Assessore al Piano di Zona e all’attuale Assessore alle Politiche Sociali, al Presidente e al Direttore di Assi, al presidente della Commissione Politiche Sociali, a tutta la maggioranza che ha approvato gli atti in Consiglio, questo non sarebbe stato possibile. E’ il primo passo non solo per dare certezze a chi ha sempre lavorato con impegno, ma anche ai cittadini che potranno finalmente contare sulla continuità assistenziale. Credo di poter esprimere a nome mio e di tutta l’Amministrazione una grande soddisfazione».

«Un segnale concreto»

Per Conte «Questi sono i segnali concreti di una Amministrazione che lavora seriamente, al di là delle polemiche e della dialettica politica. Alle nostre Assistenti sociali, alla sociologa e alla funzionaria i migliori auguri di Buon Lavoro finalmente da poter svolgere con serenità».

«Il 2023 non poteva terminare in modo migliore per il Comune di Eboli», conclude il primo cittadino.