E’ San Valentino: il giorno più romantico dell’anno. Come festeggeranno i cilentani?

Oggi, 14 febbraio, torna uno degli appuntamenti più attesi dalle coppie di tutto il mondo: San Valentino, la giornata dedicata ai sentimenti, ai gesti romantici e alle promesse sussurrate. Un’occasione speciale che, tra tradizione e modernità, invita a fermarsi per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

La festa più romantica dell’anno

La festa prende il nome da San Valentino, figura legata alla tradizione cristiana e diventata nel tempo simbolo universale degli innamorati. Secondo la leggenda, il santo avrebbe celebrato matrimoni segreti e aiutato le coppie a restare unite nonostante i divieti dell’epoca, trasformandosi così in un emblema di amore sincero e coraggioso.

Come festeggeranno i cittadini?

Le telecamere di InfoCilento, durante la serata della vigilia della festa più romantica dell’anno, hanno raggiunto Roccadaspide, per chiedere ai cittadini se e come festeggeranno la festa degli innamorati e chissà che qualcuno, per trascorrere e celebrare questo 14 febbraio, non possa prendere spunto da quanto raccontato dai nostri intervistati.