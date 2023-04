È cilentano il nuovo primario della Neurologia di Conegliano

Nuovo importante incarico per la Dr.ssa Marianna Fortunato, originaria di Gioi Cilento; sarà il nuovo primario della Neurologia di Conegliano (TV) a partire dal prossimo 15 aprile.

La carriera

Nata nel 1965 e originaria proprio del piccolo borgo dell’entroterra cilentano; laureata in medicina e chirurgia nel 1992 e specializzata in Neurologia nel 1997 presso l’Università degli Studi di Padova. La dr.ssa Fortunato lavora nel reparto di neurologia del Santa Maria dei Battuti dal 1999; dal 2003 in poi ha facilitato l’accesso alle cure dei pazienti neurologici cronici anche grazie all’impegno per gli ambulatori sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica.

Dal 2021 è titolare dell’incarico di direzione del Nucleo integrato cefalee, con particolare attenzione alla medicina di genere come anche riconosciuto da Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Dal prossimo 15 aprile sarà la nuova direttrice del reparto di Neurologia di Conengliano.

I commenti

«Ringrazio la Dr.ssa Fortunato per il grande impegno profuso in questi anni all’interno della Neurologia di Conegliano, realtà che ha contribuito a far crescere e specializzare, soprattutto nella cura e diagnosi delle cefalee – dichiara il direttore generale, Francesco Benazzi -. Sono certo che la sua lunga esperienza e dedizione non potranno che giovare all’organizzazione del reparto».