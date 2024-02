Dramma a Eboli: 60enne trovato morto nella sua villa

Sarà un’indagine complessa quella che dovranno affrontare i carabinieri di Eboli dopo il ritrovamento di un uomo di 60 anni senza vita nella sua villa a San Miele. La scoperta è avvenuta ieri sera quando i medici del 118 sono stati chiamati dai familiari per intervenire su una presunta crisi respiratoria, ma hanno invece trovato il 60enne già deceduto da diverse ore o addirittura giorni.

I fatti

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata inquietante: l’uomo, notoriamente obeso, era inginocchiato di fronte al letto con la testa reclinata sulla superficie. Ciò che ha suscitato ulteriore preoccupazione è stata la presenza di una grande pozzanghera di sangue che si estendeva dalla finestra fino al letto.

Gli investigatori, guidati dal capitano Greta Gentili, sono intervenuti sul posto insieme a un medico legale per cercare di comprendere le circostanze del decesso e la provenienza del sangue. Le prime indagini hanno rilevato segni e ecchimosi sulla schiena del defunto, portando i medici del 118 a segnalare immediatamente la situazione ai carabinieri.

La questione più urgente da chiarire riguarda il motivo per cui i soccorritori sono stati chiamati per una crisi respiratoria, quando invece l’uomo risultava essere morto da diverse ore, se non giorni. Inoltre, il mistero circonda l’origine della grande quantità di sangue nella stanza. Gli investigatori non escludono nessuna pista, dal decesso naturale a eventuali circostanze più oscure.

La vittima

La vittima viveva al primo piano della villa, raramente uscendo dalla camera da letto a causa del suo peso corporeo. Alcuni familiari convivevano con lui al primo piano, e sarà fondamentale ascoltare le loro testimonianze per gettare luce sulla vicenda.

I carabinieri hanno inviato una dettagliata relazione al procuratore della Repubblica, ma sarà solo dopo l’esame esterno sulla salma e l’autopsia che si potranno avere risposte più concrete sulla causa del decesso e sulla misteriosa presenza di sangue nella stanza. L’indagine si prospetta lunga e complessa, con molte domande ancora senza risposta.