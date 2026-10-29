Donati oltre 300 capi al reparto di Terapia intensiva neonatale del Ruggi

Solidarietà, gentilezza e una carezza per i piccoli ricoverati nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Ruggi di Salerno. Oltre 300 capi d’abbigliamento per neonati da 0 a 3 mesi, tra tutine, body, cappellini e scarpine, sono stati consegnati presso l’azienda ospedaliera d’intesa con le realtà promotrici dell’iniziativa.

Il successo dell’iniziativa promosso a Montecorvino Rovella

La consegna ha concluso il progetto promosso dal Comune di Montecorvino Rovella intitolato “Dona una tutina, regala un abbraccio”. La raccolta, ideata dalla consigliera comunale delegata alla Gentilezza Luisa Montella e realizzata in collaborazione con l’associazione Family Art nell’ambito della campagna “Costruiamo Gentilezza”, ha coinvolto nelle ultime settimane le parrocchie delle diverse frazioni e numerose famiglie del territorio.

La consegna ufficiale dei capi donati dalle famiglie

In totale sono stati donati 311 capi d’abbigliamento. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte anche il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, e la consigliera Montella. L’evento ha rappresentato una pagina di cooperazione e senso di comunità per l’intero territorio salernitano, definita dal primo cittadino D’Onofrio come “una grande emozione”.