Diocesi di Salerno: Don Antonio Quaranta è il nuovo Vicario Generale

L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha un nuovo Vicario Generale. L’Arcivescovo, S.E. Mons. Andrea Bellandi, ha ufficializzato la nomina di Don Antonio Quaranta, chiamandolo a ricoprire il secondo incarico più importante per la guida della comunità diocesana salernitana.

La designazione giunge a seguito del trasferimento del precedente Vicario, Mons. Alfonso Raimo, nominato Vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia lo scorso 15 settembre 2026 e insediatosi ufficialmente in Umbria il 24 ottobre.

Il presule ha espresso parole di grande stima nei confronti del nuovo Vicario, delineando le ragioni della sua scelta:

“La scelta di don Antonio Quaranta come nuovo Vicario Generale nasce dalla volontà di offrire alla nostra comunità una figura di alto profilo spirituale e culturale, doti che emergono chiaramente dal suo ricco percorso biografico. Don Antonio unisce a tali qualità una profonda esperienza sia in ambito pastorale, sia in quello amministrativo: ha servito a lungo la nostra Chiesa, prima come Vicario Parrocchiale e in seguito come Parroco, guidando anche la comunità della Cattedrale. Inoltre, ha già offerto un contributo prezioso e qualificato partecipando ai più importanti organismi amministrativi della nostra Arcidiocesi.”

Monsignor Bellandi ha poi rivolto un appello al clero e ai fedeli della comunità diocesana:

“Esprimo il mio sincero ringraziamento a Don Antonio per aver accolto questo delicato incarico e invito fin d’ora tutto il Clero, i religiosi e le diverse espressioni del laicato diocesano a camminare e collaborare pienamente con lui, nel segno di una profonda comunione, per il bene della nostra Chiesa.”

Chi è Don Antonio Quaranta: dalla dirigenza d’azienda agli studi su etica e intelligenza artificiale

Nato a Salerno il 27 settembre 1961, Don Antonio Quaranta vanta un profilo eclettico che coniuga una prima formazione nel mondo aziendale a un solido percorso accademico e pastorale. Prima di entrare in Seminario a Posillipo e conseguire il Baccalaureato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, ha maturato esperienze lavorative come dirigente in aziende del settore commerciale.

Ordinato presbitero il 10 febbraio 1996, ha proseguito la sua formazione accademica ottenendo nel 2013 il Dottorato in Teologia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia con una tesi sulla proposta metafisica del filosofo Michele Federico Sciacca. Di recente, si è dedicato allo studio delle nuove tecnologie e dell’etica,pubblicando un’opera focalizzata sui temi dell’Intelligenza Artificiale dal titolo “Algoritmi o Battiti?”.

La traiettoria pastorale: dalla Cattedrale al Santuario di Pompei

Il percorso sacerdotale di Don Antonio Quaranta è fortemente radicato sul territorio salernitano:

2001 – 2015: Parroco della Cattedrale di Salerno , dopo esserne stato vicario parrocchiale dal 1996.

Parroco della , dopo esserne stato vicario parrocchiale dal 1996. 2015 – 2020: Parroco della Parrocchia di San Leonardo a Salerno.

Parroco della Parrocchia di San Leonardo a Salerno. Dal 2018 a oggi: Dapprima Amministratore e dal 2020 Parroco della Parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli.

Oltre alle responsabilità parrocchiali, il sacerdote ricopre diversi ruoli di rilievo a livello sia locale sia nazionale:

Esorcista diocesano dal 1° gennaio 2001 e socio dell’Associazione Internazionale Esorcisti.

dal 1° gennaio 2001 e socio dell’Associazione Internazionale Esorcisti. Cappellano del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno dal gennaio 2020.

di Salerno dal gennaio 2020. Membro del Capitolo Metropolitano di Salerno dal febbraio 2023.

di Salerno dal febbraio 2023. Confessore presso il Pontificio Santuario della “Madonna del Rosario” di Pompei dal giugno 2025.

dal giugno 2025. Assistente Spirituale dell’Associazione “Dives in Misericordia”.

L’impegno negli organismi di gestione economica e amministrativa

Accanto all’attività pastorale, Don Quaranta ha consolidato una vasta competenza amministrativa all’interno degli organi gestionali diocesani. È stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero (2000-2002), componente del Collegio dei Consultori (2008-2010), Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio Affari Economici dell’Ente “Colonia S. Giuseppe” (2015-2019) e membro del Comitato per il Giubileo Straordinario della Misericordia (2015-2016). Per quasi un decennio, dal 2016 al 2025, ha inoltre fatto parte del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di Salerno.