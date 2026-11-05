“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta. Nuova stagione, terza puntata

Nuovo appuntamento con la nuova stagione di “Detto tra Noi”, il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il mercoledì e il giovedì alle 14.30 in una veste completamente rinnovata. Imperdibile punto di riferimento del pomeriggio di InfoCilento, si rinnova nella forma e arricchisce nei contenuti per accentuare la sua componente “magazine” di costume e società mantenendo sempre saldo il legame con le cittadine ed i cittadini del Cilento.

Tante le novità della stagione: l’Homo Cilentus inizia a prendere forma e poi tante notizie di cronaca rosa che arrivano dal mondo dello spettacolo. Torna, anche in questa puntata, la rubrica “Le Squisite”, le ricette di Antonella e Roberta, tra preparazioni della tradizione, con un pizzico di innovazione, Antonella e Roberta vi porteranno nella cucina di InfoCilento alla scoperta di gusti e profumi che vi faranno venir l’acquolina in bocca. Quest’oggi alla prese con una “squisita” cheesecake in tazza.