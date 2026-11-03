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“Detto tra Loro”: il nuovo talk di Antonella&Roberta sulle grandi storie d’amore del passato e del presente

Al via da oggi, "Detto tra Loro" con Antonella Agresti, Roberta Foccillo e la co-conduzione di Donato Ricci: storie d'amore, confronto generazionale e bellezze del territorio

Di:
Redazione Infocilento
“Detto tra Loro”: il nuovo talk di Antonella&Roberta sulle grandi storie d’amore del passato e del presente

Parte oggi, martedì 3 novembre, il nuovo programma televisivo “Detto tra Loro”, un talk show dedicato al racconto delle storie d’amore più celebri che hanno segnato il mondo dello spettacolo, della letteratura e del grande schermo. A guidare i telespettatori nel racconto, Antonella Agresti e Roberta Foccillo con la co-conduzione di Donato Ricci che darà voce alle nuove generazioni per dare il punto di vista dei ventenni di oggi.

Un’occasione per scoprire le bellezze del Cilento

Il format offrirà anche una finestra sul territorio. All’interno delle puntate sono previsti spazi e spunti dedicati alla promozione e alla riscoperta del Cilento, integrando la narrazione con la valorizzazione delle risorse locali. L’appuntamento con “Detto tra Loro” è per ogni martedì alle ore 14:30 sul canale 79 del DTT e in streaming su infocilento.it

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