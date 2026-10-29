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“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta. Nuova stagione, prima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il mercoledì e il giovedì alle 14.30 in una veste rinnovata per la nuova stagione

Di:
Redazione Infocilento
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta. Nuova stagione, prima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il mercoledì e il giovedì alle 14.30 in una veste rinnovata per la nuova stagione. Imperdibile punto di riferimento del pomeriggio di InfoCilento, si rinnova nella forma e arricchisce nei contenuti per accentuare la sua componente “magazine” di costume e società mantenendo sempre saldo il legame con le cittadine ed i cittadini del Cilento.

Nella prima puntata, torna l’immancabile “Bella storia”: ospiti, Luigi Scarpa e Imma Stifano, rispettivamente presidente e vicepresidente della Pro Loco di Moio della Civitella per parlare di un bellissimo progetto “Autoctono” svoltosi a Belgrado. Un’iniziativa volta alla promozione dei vini cilentani. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio.

Novità della stagione, le rubriche: “Homo Cilentus”, Antonella e Roberta, di puntata in puntata, scriveranno su un bigliettino, le caratteristiche del loro uomo ideale, il contenuto resterà segreto fino alla fine della puntata. “In my unpopolar opinion”, “Ho sentito dire che”, “Nemmeno se mi paghi”.

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