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“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta. Nuova stagione, seconda puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il mercoledì e il giovedì alle 14.30 in una veste rinnovata per la nuova stagione

Di:
Redazione Infocilento
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta. Nuova stagione, seconda puntata

Nuovo appuntamento con la nuova stagione di “Detto tra Noi”, il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il mercoledì e il giovedì alle 14.30 in una veste completamente rinnovata. Imperdibile punto di riferimento del pomeriggio di InfoCilento, si rinnova nella forma e arricchisce nei contenuti per accentuare la sua componente “magazine” di costume e società mantenendo sempre saldo il legame con le cittadine ed i cittadini del Cilento.

Anche in questa puntata, torna l’immancabile “Bella storia”: ospite Ottavio Giannella, atleta e docente di scienze motorie e che ha raccontato la “sua” maratona di Venezia dello scorso 25 ottobre. Tra traguardi raggiunti e obiettivi da realizzare, Ottavio ha raccontato della sua passione per lo sport e della filosofia di vita che ha sposato ormai da anni e cioè quella della “mens sana in corpore sano”, anticipando anche gli appuntamenti che si terranno ad Agropoli il prossimo 6 novembre e il 22 dicembre.

Novità della stagione, le rubriche: “Homo Cilentus”, Antonella e Roberta, di puntata in puntata, scriveranno su un bigliettino, le caratteristiche del loro uomo ideale, il contenuto resterà segreto fino alla fine della puntata. “In my unpopolar opinion”, “Ho sentito dire che”.

Tornano in questa puntata, le ricette di Antonella e Roberta, la nuovissima rubrica “Le Squisite”, promette grandi cose, tra ricette della tradizione, con un pizzico di innovazione, Antonella e Roberta vi porteranno nella cucina di InfoCilento alla scoperta di gusti e profumi che vi faranno venir l’acquolina in bocca.

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