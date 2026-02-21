Deleghe ai consiglieri provinciali, Guzzo: “impegno a servizio delle nostre comunità”

All’indomani del conferimento delle deleghe a undici consiglieri provinciali di Salerno, il presidente facente funzioni Giovanni Guzzo è intervenuto ai microfoni di InfoCilento.

Le dichiarazioni

“Le deleghe rappresentano un impegno concreto a servizio delle nostre comunità e della nostra Provincia” ha dichiarato Guzzo. Anche il consigliere provinciale e sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi ha commentato la sua delega all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile.

“È un ulteriore risultato del lavoro che già a livello di amministrazione comunale abbiamo svolto relativamente a questo settore e che ci ha permesso di conseguire riconoscimenti importanti. Lavorerò ancora con maggior impegno e in sinergia con il presidente Guzzo”, conclude.