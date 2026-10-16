Dal Pixous alla Lazio: il giovane Pietro De Lio firma con i biancocelesti

Il giovane calciatore Pietro De Lio ha firmato ufficialmente con la S.S. Lazio, concretizzando un importante traguardo per la sua carriera calcistica. Il passaggio del 13enne talento alla società biancoceleste rappresenta un motivo di grande orgoglio per il territorio del Golfo di Policastro, da cui ha preso il via il suo percorso sportivo.

Il percorso dal Pixous al professionismo

La crescita calcistica di Pietro affonda le sue radici nella Pixous Academy di Policastro Bussentino, realtà in cui ha mosso i primi passi sul campo e sviluppato le prime competenze tecniche. Poi un ulteriore passo avanti lo ha fatto con il Potenza.

Le parole della famiglia e la dedizione al lavoro

A confermare ufficialmente la firma e l’ingresso nella Lazio è stato un messaggio diffuso dai familiari, che hanno ripercorso le tappe del percorso di Pietro ringraziando quanti ne hanno sostenuto la crescita:

“Da oggi Pietro è un nuovo giocatore della S.S. Lazio”. “Qualche anno fa sembrava un sogno troppo grande anche solo da immaginare, ma è successo. Un nuovo capitolo del Suo percorso che ci riempie il cuore di orgoglio e gratitudine”. “Per tutto questo, infatti, ci teniamo a ringraziare il Potenza Calcio, che due anni fa ha creduto in lui, lo ha accolto e accompagnato come si fa con un figlio, aiutandolo a crescere non solo come calciatore ma come ragazzo”. “Un grazie gigante al suo Preparatore mister Pek (Pecora) per questi ultimi mesi di preparazione fisica e tecnica”. “E poi un grazie molto speciale alla Pixous Academy, a chi sin dall’inizio ha creduto in lui, tutto è iniziato da lì e ogni passo, da allora, ha avuto senso. Perché i sogni si inseguono, giorno dopo giorno, con umiltà e sacrificio”.

Con la firma del contratto a Roma, per il giovane atleta si apre ora un nuovo capitolo nel settore giovanile biancoceleste.