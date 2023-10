Dal Cilento un appello per il “cessate il fuoco”

Il Comune di San Mauro Cilento, guidato dal sindaco Giuseppe Cilento, ha aderito all’iniziativa promossa dai Costruttori di Pace sottoscrivendo l’appello inviato al Presidente della Repubblica. L’associazione si prefigge lo scopo di ottenere “un cessate il fuoco” e l’apertura di trattative diplomatiche che vedano un ruolo proattivo dell ‘Italia e dell’Unione Europea.

Cosa fa l’associazione

I “Costruttori di Pace” è un’associazione informale di pratiche di pace, attivismo pacifista e ricerca di vie non conflittuali per mantenere e promuovere la pace, nata dalla visione di Luigi De Giacomo, in risposta alla chiamata di Papa Francesco sul conflitto russo-ucraino.

L’iniziativa

I Costruttori di Pace, in linea con il proprio manifesto hanno presentato una lettera/appello al Presidente della Repubblica affinché promuova e sostenga iniziative istituzionali volte a fermare il conflitto russo-ucraino per giungere ad una pace duratura. Anche il Comune di San Mauro Cilento ha ritenuto condivisibile l’iniziativa promossa dall’associazione per un immediato “cessate il fuoco” tra i Paesi belligeranti e per avviare trattative diplomatiche finalizzate alla costruzione di un processo di pace tra le parti.

Le attività future

Saranno promossi in particolare uno o più incontri, al chiuso o all’aperto, in cui la cittadinanza ed in particolar modo i giovani possa confrontarsi sul tema della pace, anche con l’eventuale partecipazione di referenti dei Costruttori di Pace.

Si punta a coinvolgere la cittadinanza nella co-progettazione di iniziative future che rendano il territorio protagonista del processo di pace; il Comune si impegnerà pertanto a favore di una educazione a una cultura ed a pratiche di pace, nello spirito dell’appello indicato dai Costruttori di Pace. Sarà esposta, inoltre, sul balcone della sede del Comune la bandiera della pace, come segno visibile di adesione all’iniziativa.