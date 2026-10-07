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Dal Cilento a “Domenica In”: l’energia di Marika Pinto nel salotto di Mara Venier

La 26enne cilentana Marika Pinto entra nel cast di Domenica In con Mara Venier: canto, recitazione e formazione accademica nel pomeriggio di Rai 1

Di:
Serena Vitolo
Dal Cilento a “Domenica In”: l’energia di Marika Pinto nel salotto di Mara Venier

C’è una nuova energia che vibra nel pomeriggio degli italiani: è quella di Marika Pinto. Ventisei anni, originaria di Ascea, l’artista è tra le novità principali della stagione 2026/2027 di Domenica In, lo storico contenitore domenicale di Rai 1 guidato da Mara Venier, all’interno del quale è stata inserita in un gruppo di giovani talenti.

Con un profilo poliedrico che spazia con disinvoltura tra canto, musica e recitazione, la giovane artista cilentana ha già conquistato il pubblico grazie a una capacità di coinvolgimento unica, mossa da un entusiasmo contagioso.

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Dalla laurea in Arti dello Spettacolo al flauto traverso: la formazione

Dietro la freschezza e la spontaneità che Marika Pinto porta sullo schermo c’è un solido percorso di studi e una forte determinazione. Laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo e diplomata in flauto traverso, l’artista ha saputo unire una preparazione accademica strutturata a una lunga e preziosa gavetta televisiva.

Il sogno realizzato sul divano di casa: dal Cilento alla tv nazionale

Oggi, quella bambina che guardava la televisione insieme alla nonna è diventata una delle voci di punta della domenica degli italiani, portando nello studio di Rai 1 una ventata di freschezza, ritmo e calore umano.

La sua forza risiede nell’entusiasmo genuino di chi ama profondamente il proprio mestiere e riesce a trasmettere ogni singola emozione oltre lo schermo. Se il Cilento fa il tifo per la sua conterranea, è l’Italia intera che, domenica dopo domenica, si sta lasciando conquistare dal talento e dal sorriso travolgente di Marika.

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