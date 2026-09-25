Crotone-Salernitana: Cosmi allo “Scida” per il bis, trasferta vietata ai tifosi granata

La Salernitana aprirà domani, 26 settembre, a Crotone la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. La gara si disputerà alle ore 14:30 allo stadio “Ezio Scida”. I campani dovranno fare a meno dei propri sostenitori: la trasferta è stata infatti vietata ai residenti nella Provincia di Salerno, ad eccezione dei tifosi che risiedono al di fuori del territorio provinciale. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 2.

Lo stato di forma: il cammino di Salernitana e Crotone

I granata sono reduci dalla convincente vittoria contro il Giugliano e vanno a caccia di continuità. Nelle ultime cinque gare la formazione di Salerno ha raccolto nove punti, frutto dei successi con Giugliano e Potenza e dei tre pareggi contro Foggia, Cavese e Barletta.

Dall’altro lato, i padroni di casa del Crotone, attualmente al limite della classifica all’ultimo posto, arrivano dal pareggio esterno contro il Monopoli. Nelle ultime cinque uscite i calabresi hanno totalizzato tre punti, con due sconfitte contro Sorrento e Inter U23 e tre pareggi maturati contro Barletta, Savoia e Monopoli.

Tra le fila del Crotone si segnala la presenza del giovane difensore cilentano Angelo Veltri, classe 2004 originario di Campora, cresciuto nella Gelbison, con trascorsi nella Cilento Academy e già a segno in questo campionato nella sfida contro il Barletta.

Infermeria e ballottaggi: le scelte di Serse Cosmi

Nella seduta di ieri il gruppo granata ha svolto una fase di attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico. Lavoro differenziato per Marco Capuano e Kees de Boer: il primo è stato impiegato per uno spezzone nel test contro il Salernum Baronissi e potrebbe rientrare tra i convocati. Programma in palestra per Malik Djibril e Jonas Heinz.

Mario Celiento e Antonino La Gumina hanno svolto un allenamento a parte per gestire un leggero affaticamento dovuto ai tre impegni ravvicinati giocati per intero. Entrambi saranno a disposizione per la trasferta dello Scida, ma mister Serse Cosmi scioglierà i dubbi sul loro impiego dal primo minuto solo dopo la rifinitura odierna, anche in ottica del successivo match contro il Bari.

Per il resto, il tecnico va verso la conferma dell’undici titolare visto contro il Giugliano, con un unico ballottaggio sulla corsia mancina di difesa: Anastasio appare favorito su Zoia per completare la catena di sinistra.