Serie C, il Catania si allena a Pontecagnano in vista del Barletta

C’è anche un po’ di Sicilia a Pontecagnano Faiano. Il Catania Calcio ha svolto una seduta di allenamento presso lo stadio “XXIII Giugno 1978”, dove è stato accolto dall’amministrazione comunale in un clima di calorosa ospitalità. Il club etneo ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale al Comune e al sindaco Giuseppe Lanzara per la grande disponibilità mostrata.

Obiettivo continuità verso la trasferta di Barletta

La formazione guidata da mister Emilio Longo, impegnata nel campionato di Serie C, sta ultimando la preparazione per la prossima gara esterna contro il Barletta.

La squadra ha il compito di rispondere alle ambizioni e alla passione di una piazza calorosa, che punta al ritorno in Serie B nel minor tempo possibile. Il cammino degli etnei in queste prime giornate di campionato è stato caratterizzato da un rendimento altalenante: per proseguire la stagione da protagonista serve ora trovare continuità di risultati, a partire dalla tappa salernitana.