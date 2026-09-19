Salernitana-Giugliano 1-0: Celiento firma il derby di Serie C

Davanti al proprio pubblico, la Salernitana si aggiudica il primo derby del suo campionato. I ragazzi di Cosmi superano di misura il Giugliano nell’anticipo della sesta giornata di Serie C al termine di una gara ricca di occasioni da rete per entrambe le formazioni.

A fare la differenza è la rete di Celiento nel primo tempo, mentre nella ripresa i padroni di casa controllano il gioco senza concedere spazio ai tentativi avversari.

Celiento ancora decisivo: il primo tempo si sblocca al 15′

I due allenatori optano per assetti tattici ben definiti. Mister Cosmi schiera la Salernitana con un 4-4-2: Galeotti tra i pali; linea difensiva composta da Celiento, Pieraccini, Llano e Zoia; Tascone e Vitale in mediana con Villa e Achik sulle corsie esterne; in avanti il tandem D’Ursi-La Gumina. Mister Di Napoli risponde con il 4-3-2-1: Bolletta in porta; Improta, La Vardera, Justiniano e Caldore in difesa; Varone, De Rosa e Forciniti a centrocampo; Galletta ed Esposito a supporto dell’unica punta Balde.

Il Giugliano parte aggressivo nei primi minuti: al 7′ Balde serve Forciniti, che tenta la conclusione dalla distanza trovando la deviazione in angolo di un attento Galeotti. La replica della Salernitana arriva al 9′ con un tiro dal limite dell’area di Achik che si spegne sul fondo. Un minuto più tardi, granata vicini al gol: D’Ursi mette al centro un pallone invitante per La Gumina, che da ottima posizione non riesce a concretizzare.

La gara si sblocca al 15′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Daniele Celiento stacca di testa e batte Bolletta. Per il difensore si tratta del terzo centro consecutivo in campionato. Dopo la verifica al VAR per un possibile fallo, il direttore di gara convalida la rete.

La reazione del Giugliano è affidata prima a Galletta al 23′, servito da Improta, e poco dopo a De Rosa: in entrambe le circostanze Galeotti si fa trovare pronto. La Salernitana risponde al 26′ con un colpo di testa di Tascone su cross di Achik, palla fuori. Un minuto dopo è Villa a tentare la conclusione in area, ma il tiro viene deviato in corner. Al 37′ Balde ci prova dal limite impegnando ancora il portiere di casa, mentre al 41′ la conclusione dalla distanza di Manuel Llano sorvola la traversa. Al 43′ un’azione insistita della Salernitana viene fermata dall’arbitro per un fallo in attacco. Le squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-0.

Dominio granata e due legni nella ripresa

La ripresa si apre con la Salernitana subito in avanti. Sugli sviluppi del primo corner del secondo tempo, Llano calcia a rete trovando la pronta risposta di Bolletta. Al 52′ il Giugliano si fa vedere con un colpo di testa impreciso di Forciniti, mentre al 55′ è Tascone a cercare il raddoppio con un destro a giro parato dal portiere ospite.

Tra il 63′ e il 65′ i padroni di casa sfiorano a più riprese il gol del 2-0. Prima ci provano La Gumina e D’Ursi con la difesa in maglia gialla che riesce a sventare la minaccia; subito dopo La Gumina colpisce la traversa con una grande giocata personale. Due minuti più tardi è Vitale a centrare il secondo legno di giornata per i granata.

Nel finale la Salernitana mantiene la pressione alta: al 75′ Celiento ci riprova di testa invano, e all’83’ lo stesso difensore manda di poco a lato un pallone che viene però fermato per posizione di fuorigioco. All’89’ l’ultimo tentativo reca la firma di Varela, ma la palla finisce tra le mani di Bolletta. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria della Salernitana.