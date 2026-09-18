Salernitana-Giugliano: Cosmi punta ai 3 punti nel derby all’Arechi

Dopo il pareggio conquistato sul campo del Barletta, la Salernitana torna tra le mura amiche dello stadio Arechi con un unico obiettivo: conquistare la prima vittoria stagionale in un derby. L’avversario di turno sarà il Giugliano, in un match valido per la sesta giornata del girone C di Serie C, in programma domani, 19 settembre, con fischio d’inizio fissato per le ore 20:30.

Il Giugliano si presenta a Salerno forte dell’entusiasmo ritrovato dopo la vittoria interna contro il Cosenza. L’avvio di campionato dei tifati gialloblù ha portato in dote 4 punti, frutto di un successo, un pareggio contro la Scafatese e tre battute d’arresto maturate contro Casarano, Sorrento e Audace Cerignola.

Infermeria e report allenamenti: le condizioni dei granata

Nella seduta di allenamento di ieri, la rosa granata ha svolto un’iniziale attivazione tecnica, seguita da un approfondito focus tattico. Lavoro differenziato sul campo per Marco Capuano e Kees de Boer, mentre Malik Djibril e Jonas Heinz sono stati impegnati tra palestra e terapie. La seduta di rifinitura prevista per la giornata odierna servirà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione della vigilia.

Probabili formazioni: Cosmi valuta il turnover nel 4-4-2

La sfida dell’Arechi rappresenta il quarto impegno ufficiale in due settimane per i granata. Un calendario fitto che potrebbe spingere mister Cosmi ad applicare un leggero turnover, con un cambio per ciascun reparto all’interno del suo consolidato 4-4-2.

In difesa si va verso la conferma della coppia centrale composta da Celiento e Pieraccini; sulla corsia di sinistra Zoia si scalda per far rifiatare Anastasio, mentre sulla fascia opposta agirà Llano. A centrocampo Djamanca punta a una maglia da titolare all’esordio al posto di Achik, affiancato da Vitale e Tascone nella zona centrale, con Villa ad occupare l’altra fascia. In attacco Lescano scalpita per una maglia dal primo minuto: al suo fianco La Gumina appare in vantaggio su D’Ursi.