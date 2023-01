Criticità sulla SP11 e i cittadini insorgono: il sindaco di Albanella sollecita la provincia «intervenire tempestivamente»

La strada provinciale 11 che collega la frazione di Matinella di Albanella al capoluogo è dissestata e piena di buche nonostante si tratti di un’arteria molto frequentata e che attraversa il centro urbano.

Il sollecito

Una situazione insostenibile sia per i cittadini che per gli automobilisti di passaggio, alcune buche sono così profonde da rendere pericoloso il transito. La strada, inoltre, presenta anche smottamenti e dissesti vari in diversi punti.

Con lo scopo di sollecitare la provincia ad intervenire, il primo cittadino di Albanella, Renato Iosca, ha inviato un’istanza proprio al presidente, Franco Alfieri. Nella nota si legge che la situazione, già precaria, del manto stradale ha subito ulteriori peggioramenti a causa delle piogge dei giorni scorsi che hanno causato delle vere e proprie voragini sull’asfalto pertanto urgono interventi tempestivi e risolutivi.

Le proteste dei cittadini

Dall’Ente provinciale si attende un riscontro, intanto sono diversi i cittadini che hanno esposto i problemi che le condizioni impraticabili della strada stanno creando alla circolazione. Situazione che, come segnalato dai residenti , sarebbe comune anche ad altre strade del posto:

«Una strada su cui da anni non viene fatta alcuna manutenzione, specialmente nel tratto che attraversa le curve in località Iscalonga, con le piogge di questi giorni è divenuta impercorribile per le voragini che si sono aperte, il centro di Matinella invece sembra che abbia subito un bombardamento»–ha lamentato un cittadino.