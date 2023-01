Cilento, strada chiusa: problemi anche per il trasporto pubblico

La chiusura di un tratto della Strada Provinciale 11, che collega i comuni dell’entroterra cilentano come Sacco e Piaggine alle altre realtà limitrofe, ha comportato la sospensione di alcune linee del trasporto pubblico.

Strada chiusa: i disagi

Nello specifico sono stati sospesi i collegamenti degli autobus Pecori da Sacco e da Piaggine, di conseguenza anche la corsa per Teggiano partirà direttamente dal comune di Roscigno alle ore 6.40 mentre sarà coperto regolarmente il servizio di collegamento delle 6.50 che parte da Roscigno per raggiungere Salerno, Sala Consilina e Polla.

Le corse da Sacco e Piaggine resteranno sospese fin quando non sarà individuato un idoneo percorso alternativo o non sarà riaperto al transito il tratto al km 84 della Sp11.

Maltempo e criticità

Alcuni comuni dell’entroterra cilentano come Laurino già nei giorni scorsi, proprio a causa dei disastri causati dal maltempo su alcuni tratti delle strade provinciali, hanno sollecitato l’ente ad intervenire al più presto al fine di evitare ulteriori disagi alla popolazione già penalizzata dalla lontananza dai centri erogatori di servizi.

Nei giorni scorsi le piogge che si sono abbattute sul territorio hanno creato non pochi problemi nei centri dell’interno come lungo la costa, compromettendo una viabilità già in condizioni non ottimali. A Roccadaspide il sindaco Iuliano ha disposto la chiusura di via delle Querce, via Mancose e via Cesine Sottane.