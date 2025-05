Crisi del commercio nel centro di Agropoli, La Porta: «Inviti della minoranza inascoltati, ecco le mie proposte»

Continua il dibattito sulla crisi del commercio nel centro di Agropoli e sulla necessità di trovare delle risposte per rilanciare il salotto della città. Dopo la proposta dell’ex sindaco Adamo Coppola di garantire una gestione da parte dell’Ente dei locali sfitti e di valutare la riapertura al traffico dell’isola pedonale durante l’inverno, anche il presidente del consiglio, Franco Di Biasi, ha avanzato delle idee.

Crisi del commercio ad Agropoli, parla il consigliere La Porta

Proprio a quest’ultimo ha risposto il consigliere di minoranza Massimo La Porta: «La Commissione Commercio è da circa 12 mesi che non viene convocata – sottolinea – va approvato urgentemente il piano commerciale ma va bene il tavolo tecnico, pronto al confronto su progetti concreti».

La Porta, poi, ricorda che il bilancio di previsione è stato già approvato e non sono state previste somme per garantire agevolazioni ai commercianti, come prospettato dal presidente del consiglio comunale.

«Da tre anni – aggiunge La Porta – questa opposizione invita l’amministrazione Mutalipassi a sostenere il commercio locale, partendo dal piano commerciale».

Le proposte

Di qui le proposte: «l’avvio di un tavolo tecnico permanente con amministrazione, operatori economici e cittadini per definire una strategia di rilancio condivisa dell’area pedonale e delle altre aree urbane».

Quanto all’introduzione di agevolazioni tributarie su base zonale (-50 % a di riduzione sui tributi comunali per nuove attività che si insediano nell’area pedonale; -20 % a di riduzione per attività già esistenti nella stessa area; estensione delle agevolazioni, con percentuali proporzionali, anche alle aree del centro storico, della zona porto e ad altri punti strategici), La Porta si dice pronto a votare favorevolmente in consiglio comunale pur non essendoci le risorse di bilancio.

Negozi sfitti

Infine La Porta interviene anche sulla questione dei negozi sfitti: da Di Biasi avanzata la possibilità per il Comune di prenderli in gestione temporanea, previa intesa con i proprietari e sospensione delle tasse comunali durante il periodo di utilizzo; impiego di tali locali per attività formative, eventi culturali, o come vetrine promozionali per Agropoli, con mostre, info point o allestimenti tematici. Opportunità, anche queste, non possibili con l’attuale bilancio.

Un’ultima proposta da parte del consigliere comunale, è relativa al rafforzamento dei controlli serali e notturni da parte della Polizia Locale nell’area pedonale, «per garantire ordine, sicurezza e rispetto degli spazi pubblici».