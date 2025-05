Agropoli: rilanciare l’isola pedonale, ecco le proposte del presidente del consiglio Franco Di Biasi

Il Presidente del Consiglio Comunale, Franco Di Biasi, ha presentato una proposta dettagliata per affrontare il declino dell’area pedonale e rilanciare il commercio in tutta Agropoli. La documentazione protocollata a palazzo di città e indirizzata al Sindaco Roberto Mutalipassi, alla Giunta e ai Consiglieri Comunali, mette in luce le problematiche attuali e avanza soluzioni concrete per la riqualificazione urbana.

Un Tavolo tecnico per il rilancio

Di Biasi sottolinea la necessità di un intervento urgente a causa della riduzione dell’attrattività commerciale nell’area pedonale, caratterizzata da un aumento dei negozi sfitti e una percezione di degrado. Per affrontare questa situazione, propone l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga l’amministrazione comunale, gli operatori economici e i cittadini, con l’obiettivo di definire una strategia condivisa di rilancio.

Incentivi fiscali e supporto al commercio

Un punto chiave della proposta è l’introduzione di agevolazioni tributarie per incentivare l’insediamento di nuove attività e sostenere quelle esistenti. Nello specifico, si suggerisce una riduzione del 50% sui tributi comunali per le nuove attività nell’area pedonale e del 20% per quelle già presenti. L’estensione di tali agevolazioni, con percentuali proporzionali, è prevista anche per il centro storico, la zona porto e altre aree strategiche della città.

Negozi sfitti: un’opportunità da sfruttare

La proposta affronta anche il problema dei negozi sfitti attraverso un progetto sperimentale che prevede la possibilità per il Comune di prenderli in gestione temporanea. In questo modo, previa intesa con i proprietari e sospensione delle tasse comunali, i locali potrebbero essere utilizzati per attività formative, eventi culturali, vetrine promozionali per Agropoli, mostre, info point o allestimenti tematici.

Sicurezza e decoro urbano

Un altro aspetto fondamentale della proposta è il rafforzamento dei controlli serali e notturni da parte della Polizia Locale nell’area pedonale. L’obiettivo è garantire ordine, sicurezza e rispetto degli spazi pubblici, contrastando comportamenti incivili e promuovendo il decoro urbano.

Una visione per il futuro di Agropoli

Di Biasi conclude la sua proposta sottolineando come queste azioni concrete possano contribuire a costruire una città viva, attrattiva e organizzata, capace di restituire dignità e funzionalità agli spazi urbani, sostenere il commercio locale e promuovere l’identità di Agropoli. Il Presidente del Consiglio si dichiara fiducioso in un’accoglienza favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale.