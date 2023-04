Cosa fa un’agenzia di produzione video e come trovare quella giusta

Negli ultimi anni il contenuto video è diventato uno dei mezzi di comunicazione più potenti a disposizione delle aziende, sia per la sua capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico sia per la sua flessibilità.

Per questo motivo sempre più aziende si rivolgono a professionisti del settore, ovvero a un’agenzia di produzione video, a cui affidare la creazione di contenuti di alta qualità e che, soprattutto, sia davvero in grado di catturare l’attenzione del pubblico.

Scegliere l’agenzia giusta non è facile, soprattutto perché sul mercato ce ne sono tantissime, caratterizzate da numerose micro-specializzazioni e con set di servizi ampi e variegati. Per chi fosse intenzionato a contattarne una, questo articolo chiarirà quali aspetti considerare e, soprattutto, su quali servizi potrà contare una volta presa una decisione.

Di cosa si occupa un’agenzia di produzione video?

Un’agenzia di produzione video, come suggerisce il termine, è specializzata nella creazione di contenuti audiovisivi, includendo le fasi di pre-produzione, produzione stessa e post-produzione.

Durante la fase di pre-produzione, in particolare, l’agenzia lavora con il cliente per sviluppare un concept per il video, creare una sceneggiatura e pianificare la logistica per la ripresa. Durante la fase di produzione, invece, l’agenzia coordina la ripresa del video e assicura che tutto si svolga come previsto. Infine, durante la fase di post-produzione, l’agenzia monta il video e aggiunge effetti visivi, suoni e musica per creare un prodotto finito di alta qualità.

Per quali servizi può essere ingaggiata?

Un’agenzia di produzione video può essere ingaggiata per una vasta gamma di servizi, tra cui figurano spot pubblicitari, video aziendali, video promozionali e molto altro ancora. È possibile ingaggiarla anche per realizzare tutorial, reel e video per i social media, spot per eventi, contenuti animati e persino documentari.

Perché rivolgersi a un’agenzia specializzata?

Rivolgersi a un’agenzia di produzione video offre numerosi vantaggi. In primo luogo c’è la qualità professionale, intesa come il giusto mix di esperienza e di competenze necessarie per produrre contenuti che rispondano alle esigenze del cliente.

Inoltre permette di giovare di un considerevole risparmio di tempo e risorse dal momento che produrre un video richiede competenze, attrezzature e personale. Infine l’ingaggio di un team di professionisti consente di beneficiare di un elevato livello di creatività, aspetto da non sottovalutare in un mercato globale complesso e denso di contenuti.

Come individuare quella giusta?

Il consiglio è quello di dare uno sguardo al portfolio dell’agenzia, in modo da valutare la qualità del loro operato e verificare che il loro stile di produzione si adatti alle proprie esigenze.

Inoltre è preferibile chiedere un preventivo dettagliato, utile per capire se l’agenzia si adatta alle proprie disponibilità economiche e se possiede le competenze specifiche in base al servizio di cui si ha bisogno.

Scegliere l’agenzia giusta, quindi, significa tener conto di professionalità e costi ma anche della vicinanza tra l’operato della stessa e il mercato in cui opera il proprio business. Oggi molte agenzie sono altamente verticalizzate, cioè specializzate, il che significa che tendono a prendere in carico solo clienti provenienti da specifiche aree di mercato.