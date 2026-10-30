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Cosa c’è al cinema questo weekend: la guida completa alle sale e agli orari a Salerno e provincia

Scopri i film in programmazione nei cinema di Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Cava de' Tirreni e provincia per il weekend: sale, orari e titoli

Di:
Luisa Monaco
Cinema

Il fine settimana porta in sala un’ampia scelta di pellicole tra grandi novità, produzioni d’autore, horror e titoli per tutta la famiglia. Ecco il quadro completo delle programmazioni previste nei principali cinema di Salerno e provincia.

AGROPOLI

Cineteatro Eduardo De Filippo

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  • Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. (regia di Steve Cox e Matthew Walker) – Spettacoli: 16:00 / 18:00
  • L’estranea (regia di Paolo Strippoli) – Spettacolo unico: 20:00
  • Je so’ pazzo (regia di Nicola Prosatore) – Spettacolo unico: 22:15

VALLO DELLA LUCANIA

Teatro Leo De Berardinis

  • Coyote vs. Acme – Spettacolo: 17:30
  • Naza – Spettacolo: 19:30
  • Mammina – Spettacolo: 21:30

SALERNO

Cinema Fatima (Via Madonna di Fatima, 3 – Tel. 089/721341 – Biglietto: € 5,00)

  • Dio ride – Orari: 18:00 – 20:00 – 22:00

Cinema San Demetrio (Via Dalmazia, 4 – Tel. 089/220489 – Biglietto: € 6,00-8,00)

  • Un tranquillo funerale… – Orari: 17:00 – 19:30 – 22:00

The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera – Biglietto: € 6,20)

  • Ice Cream Man VM 18: Sala 1 (23:45), Sala 2 (19:30 – 21:50), Sala 5 (15:50)
  • Je so’ pazzo: Sala 1 (18:30 – 21:10), Sala 5 (23:20), Sala 8 (14:40 – 17:20 – 20:00 – 22:35), Sala 9 (18:25)
  • Un tranquillo funerale…: Sala 1 (16:05), Sala 5 (18:10), Sala 6 (22:00), Sala 9 (15:55 – 21:00)
  • Clayface: Sala 2 (16:50), Sala 7 (22:30)
  • Fast & Furious – 25°…: Sala 2 (14:10), Sala 3 (21:30), Sala 7 (19:50), Sala 11 (21:00 – 23:35)
  • It Ends: Sala 3 (19:10), Sala 4 (17:25 – 22:50)
  • Wildwood – I segreti del…: Sala 3 (16:05)
  • Ragione e sentimento: Sala 4 (19:45), Sala 10 (16:30)
  • Street Fighter: Sala 4 (14:30)
  • Dio ride: Sala 5 (20:35), Sala 6 (19:15), Sala 11 (15:30 – 18:15)
  • Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A.: Sala 6 (14:45 – 17:00)
  • Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio: Sala 7 (14:45)
  • Mammina VM 14: Sala 7 (17:20), Sala 9 (23:30), Sala 10 (14:05)
  • Dracula di Bram Stoker 4K: Sala 10 (22:20)
  • L’Estranea: Sala 10 (19:35)

CAVA DE’ TIRRENI

Cinema Alambra (Piazza Eugenio Abbro, 5 – Tel. 089/342089 – Biglietto: € 9,00)

  • Je so’ pazzo – Orari: 17:00 – 21:00

EBOLI

Cine Teatro Italia (Via U. Nobile, 46 – Tel. 0828/365333)

  • Un tranquillo funerale…: Sala Italia (17:30 – 19:45 – 22:00)
  • Taddeo L’Esploratore e La Lampada Magica: Sala Europa (17:30)
  • Je so’ pazzo: Sala Europa (19:45 – 22:00)

GIFFONI VALLE PIANA

Cinema Galileo Galilei (Piazza Giffoni Film Festival, 1 – Tel. 089/802346 – Biglietto: € 6,00)

  • Ice Cream Man VM 18 – Orari: 19:30 – 21:00

Giffoni Multicinema (Via Aldo Moro, 4 – Tel. 089/8023246 – Biglietto: € 6,00)

  • Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A.: Sala Blu (17:00)
  • Dio ride: Sala Blu (19:00 – 21:15)
  • Un tranquillo funerale…: Sala Verde (19:00 – 21:00)

MARINA DI CAMEROTA

Cinema Bolivar (Via Bolivar – Tel. 0974/932279 – Biglietto: € 6,00)

  • Clayface – Orari: 19:00 – 21:00

NOCERA INFERIORE

Sala Roma (Via Sellitti, 24 – Tel. 081/5170175)

  • Carlo Acutis. Il giovane Santo – Orari: 18:30 – 20:30

PAGANI

Multisala La Fenice (Via Marconi – Tel. 081/916896 – Biglietto: € 9,00)

  • Il figlio del deserto: Sala 1 (17:15)
  • Michael: Sala 1 (19:00 – 21:30)
  • Il diavolo veste Prada 2: Sala 2 (18:00 – 20:00 – 22:00)

PELLEZZANO

Cinema Teatro Charlot (Piazza Don Gerardo Fiore, Capezzano – Tel. 089/2593359 – Biglietto: € 7,00)

  • Wildwood – I segreti del…: Sala Charlot (17:00)
  • L’Estranea: Sala Charlot (19:00 – 21:00)

POLICASTRO BUSSENTINO

Tempio del popolo (Via Duomo – Tel. 3383096807 – Biglietto: € 7,00)

  • Je so’ pazzo – Orari: 18:30 – 21:00

PONTECAGNANO FAIANO

Cinema CineMaximall (Via Pacinotti c/o Centro Comm.le Maximall – Tel. 089/384918 – Biglietto: € 7,00)

  • Je so’ pazzo: Sala 1 (16:45 – 19:00 – 21:15)
  • Un tranquillo funerale…: Sala 2 (17:00 – 19:10 – 21:20)
  • Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A.: Sala 3 (16:40 – 18:30)
  • Fast and Furious: Sala 4 (19:00)
  • Ice Cream Man VM 18: Sala 4 (21:20)
  • Clayface: Sala 5 (21:15)
  • Taddeo L’Esploratore e La Lampada Magica: Sala 6 (17:00)

LAGONEGRO

Nuovo Cinema Iris (Via Napoli, 27 – Tel. 0973/41410)

  • Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio: 17:30
  • L’Estranea: 19:30
  • Mammina VM 14: 21:30

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