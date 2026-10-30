Cosa c’è al cinema questo weekend: la guida completa alle sale e agli orari a Salerno e provincia

Il fine settimana porta in sala un’ampia scelta di pellicole tra grandi novità, produzioni d’autore, horror e titoli per tutta la famiglia. Ecco il quadro completo delle programmazioni previste nei principali cinema di Salerno e provincia.
AGROPOLI
Cineteatro Eduardo De Filippo
- Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. (regia di Steve Cox e Matthew Walker) – Spettacoli: 16:00 / 18:00
- L’estranea (regia di Paolo Strippoli) – Spettacolo unico: 20:00
- Je so’ pazzo (regia di Nicola Prosatore) – Spettacolo unico: 22:15
VALLO DELLA LUCANIA
Teatro Leo De Berardinis
- Coyote vs. Acme – Spettacolo: 17:30
- Naza – Spettacolo: 19:30
- Mammina – Spettacolo: 21:30
SALERNO
Cinema Fatima (Via Madonna di Fatima, 3 – Tel. 089/721341 – Biglietto: € 5,00)
- Dio ride – Orari: 18:00 – 20:00 – 22:00
Cinema San Demetrio (Via Dalmazia, 4 – Tel. 089/220489 – Biglietto: € 6,00-8,00)
- Un tranquillo funerale… – Orari: 17:00 – 19:30 – 22:00
The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera – Biglietto: € 6,20)
- Ice Cream Man VM 18: Sala 1 (23:45), Sala 2 (19:30 – 21:50), Sala 5 (15:50)
- Je so’ pazzo: Sala 1 (18:30 – 21:10), Sala 5 (23:20), Sala 8 (14:40 – 17:20 – 20:00 – 22:35), Sala 9 (18:25)
- Un tranquillo funerale…: Sala 1 (16:05), Sala 5 (18:10), Sala 6 (22:00), Sala 9 (15:55 – 21:00)
- Clayface: Sala 2 (16:50), Sala 7 (22:30)
- Fast & Furious – 25°…: Sala 2 (14:10), Sala 3 (21:30), Sala 7 (19:50), Sala 11 (21:00 – 23:35)
- It Ends: Sala 3 (19:10), Sala 4 (17:25 – 22:50)
- Wildwood – I segreti del…: Sala 3 (16:05)
- Ragione e sentimento: Sala 4 (19:45), Sala 10 (16:30)
- Street Fighter: Sala 4 (14:30)
- Dio ride: Sala 5 (20:35), Sala 6 (19:15), Sala 11 (15:30 – 18:15)
- Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A.: Sala 6 (14:45 – 17:00)
- Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio: Sala 7 (14:45)
- Mammina VM 14: Sala 7 (17:20), Sala 9 (23:30), Sala 10 (14:05)
- Dracula di Bram Stoker 4K: Sala 10 (22:20)
- L’Estranea: Sala 10 (19:35)
CAVA DE’ TIRRENI
Cinema Alambra (Piazza Eugenio Abbro, 5 – Tel. 089/342089 – Biglietto: € 9,00)
- Je so’ pazzo – Orari: 17:00 – 21:00
EBOLI
Cine Teatro Italia (Via U. Nobile, 46 – Tel. 0828/365333)
- Un tranquillo funerale…: Sala Italia (17:30 – 19:45 – 22:00)
- Taddeo L’Esploratore e La Lampada Magica: Sala Europa (17:30)
- Je so’ pazzo: Sala Europa (19:45 – 22:00)
GIFFONI VALLE PIANA
Cinema Galileo Galilei (Piazza Giffoni Film Festival, 1 – Tel. 089/802346 – Biglietto: € 6,00)
- Ice Cream Man VM 18 – Orari: 19:30 – 21:00
Giffoni Multicinema (Via Aldo Moro, 4 – Tel. 089/8023246 – Biglietto: € 6,00)
- Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A.: Sala Blu (17:00)
- Dio ride: Sala Blu (19:00 – 21:15)
- Un tranquillo funerale…: Sala Verde (19:00 – 21:00)
MARINA DI CAMEROTA
Cinema Bolivar (Via Bolivar – Tel. 0974/932279 – Biglietto: € 6,00)
- Clayface – Orari: 19:00 – 21:00
NOCERA INFERIORE
Sala Roma (Via Sellitti, 24 – Tel. 081/5170175)
- Carlo Acutis. Il giovane Santo – Orari: 18:30 – 20:30
PAGANI
Multisala La Fenice (Via Marconi – Tel. 081/916896 – Biglietto: € 9,00)
- Il figlio del deserto: Sala 1 (17:15)
- Michael: Sala 1 (19:00 – 21:30)
- Il diavolo veste Prada 2: Sala 2 (18:00 – 20:00 – 22:00)
PELLEZZANO
Cinema Teatro Charlot (Piazza Don Gerardo Fiore, Capezzano – Tel. 089/2593359 – Biglietto: € 7,00)
- Wildwood – I segreti del…: Sala Charlot (17:00)
- L’Estranea: Sala Charlot (19:00 – 21:00)
POLICASTRO BUSSENTINO
Tempio del popolo (Via Duomo – Tel. 3383096807 – Biglietto: € 7,00)
- Je so’ pazzo – Orari: 18:30 – 21:00
PONTECAGNANO FAIANO
Cinema CineMaximall (Via Pacinotti c/o Centro Comm.le Maximall – Tel. 089/384918 – Biglietto: € 7,00)
- Je so’ pazzo: Sala 1 (16:45 – 19:00 – 21:15)
- Un tranquillo funerale…: Sala 2 (17:00 – 19:10 – 21:20)
- Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A.: Sala 3 (16:40 – 18:30)
- Fast and Furious: Sala 4 (19:00)
- Ice Cream Man VM 18: Sala 4 (21:20)
- Clayface: Sala 5 (21:15)
- Taddeo L’Esploratore e La Lampada Magica: Sala 6 (17:00)
LAGONEGRO
Nuovo Cinema Iris (Via Napoli, 27 – Tel. 0973/41410)
- Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio: 17:30
- L’Estranea: 19:30
- Mammina VM 14: 21:30