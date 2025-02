Coppa Italia, Santa Maria di misura contro il San Cataldo: decide Navarrete

Vittoria nel secondo turno della Fase Nazionale della Coppa Italia per il Santa Maria che batte 1-0 al “Carrano” il San Cataldo grazie al gol di Navarrete.

La gara

La squadra cilentana parte forte sfruttando la corsia di destra con Navarrete e De Cono. Dai piedi di quest’ultimo nasce una grande opportunità per Salzano che spara alto da ottima posizione. I lucani, costretti a rinunciare a Mbaye per infortunio, rispondono con un’inzuccata di Martinelli slanciata in angolo da Volzone. Regna l’equilibrio tra le due squadre: Formisano prova ad aprire le danze su calcio piazzato, ma trova una deviazione in corner, mentre nella metà campo cilentana anche il tiro di Gerardi viene sporcato in angolo. Il San Cataldo è nuovamente pericoloso al 31’ quando Martinelli sfiora il vantaggio con un diagonale destro che esce fuori di un soffio. Si rianima la partita: la squadra di De Felice sciupa sessanta secondi dopo con Formisano dal cuore dell’area di rigore. Il parziale però non cambia e si va al riposo sullo 0-0. Riparte forte la squadra di De Felice e sfiora il gol dopo appena sessanta secondi con Salzano, il suo pallonetto termina fuori. Ma il vantaggio arriva al 3’ quando Navarrete riceve il cross rasoterra dalla destra di De Cono, controlla e supera con il destro Cabriglia (1-0).

Reazione San Cataldo con il solito Martinelli: colpo di testa parato senza problemi da Volzone. Schema su punizione dei lucani che sorprende la difesa: Volzone salva con i piedi sul tiro ravvicinato di Gerardi. Cerca il pari la squadra di De Franco, ma il neo entrato Zinno pecca di precisione e calcia nettamente fuori. Torna ad affacciarsi con pericolosità dalla parte opposta il Santa Maria: dialogano bene a sinistra Liguoro e Strianese, il compito di finalizzare spetta a Lebro che trova però i guantoni di Cabriglia. Più vivace l’attacco lucano, Gerardi trova al 22’ sulla sua strada l’intervento decisivo di Volzone. L’estremo difensore locale si ripete tre minuti dopo su Sambataro, mantenendo il vantaggio.

Salzano al 28’ firma il raddoppio, ma l’arbitro annulla per fuorigioco tra le proteste dei locali. Le occasioni non sono finite: Gerardi chiama all’uscita Volzone, che mantiene ancora una volta la porta inviolata. È un super Volzone che si esalta anche al 33’ quando si distende sulla sua sinistra, sul solito piatto di Gerardi, e respinge la conclusione. I giallorossi restano in 10 uomini nei minuti finali per la doppia ammonizione di Lembo, ma resistono e portano a casa l’intera posta in palio.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-2-1): Volzone; Lembo, Lopetrone, Ciornei; De Cono (12’ st Chkour), Ventura (34’ st Siciliano), D’Auria (12’ st Liguoro), Formisano (12’st Strianese); Salzano, Lebro; Navarrete (21’ st Maiese). A disp.: Lettieri, Cuomo, Bisceglia, De Simone. All.;: De Simone.

San Cataldo (4-3-1-2): Cabriglia; Autiero, Fonteboa, Solimeno, Discianni; Marolda (11’ st Buchicchio), Leonetti (11’ st Zinno), Santarsiero (21’ st Hysaj); Gerardi; Mbaye (10’ pt Sambataro), Martinelli (11’ st Falco). A disp.: Grujicic, Piccirillo, Possidente, Sabato.

All.: De Franco.

Arbitro: Matteo Vendrame di Trieste (Patat-Marri). IV uomo: Iudicone

Marcatori: 3’ st Navarrete (SM) Espulsi: 40’ st Lembo (SM) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Marolda (SC), Salzano (SM), Fonteboa (SC), Lembo (SM), Buchicchio (SC), Liguoro (SM), Solimeno (SC) Note: 5-9 angoli.

Recupero: 2’ pt e 5’ st.