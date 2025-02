La Polisportiva Basket Agropoli ritrova il sorriso

La Polisportiva Basket Agropoli torna alla vittoria espugnando il campo di Parete.

La gara

La formazione ospite comincia subito alla grande, piazzando un parziale di 8-2 grazie a un Di Mauro formato super e un Lepre capace di cambiare ritmo alle transizioni dei delfini. Parete prova a farsi rivedere con Palma, ma al termine del primo quarto il risultato è di 12-26.

Nel secondo quarto Egwoh sotto canestro inizia a dominare e continua a mantenere le distanze dalla squadra di casa che fatica ad entrare in partita; nel finale di quarto, sono tanti gli errori di Parete che concede dei canestri facili a Tempone e Marino in contropiede per il 26-45 al termine della prima frazione.

Nel terzo quarto Parete entra meglio in partita e prova a rifarsi sotto con i canestri di Di Donato e Palma; i delfini dopo un inizio difficile riprendono in mano il match con i canestri di Lepre, nel finale di quarto sale il nervosismo sulla panchina di Parete che costa l’espulsione del coach della squadra di casa, Agropoli ne approfitta andando in lunetta con Palma che porta il risultato sul 40-56 al termine.

Nell’ultimo quarto Parete prova il tutto per tutto per riportarsi in partita, ma le triple di Lepre Marino e Palma, allontanano ogni possibilità della squadra di casa di rientrare nel match, nel finale i delfini gestiscono senza affanno, portando a casa la vittoria con il risultato di 53-75