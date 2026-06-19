Cronaca

Contrasti all’immigrazione irregolare a Salerno: espulso cittadino gambiano con precedenti

La Polizia di Stato di Salerno ha rintracciato e trasferito al Cpr di Caltanissetta un cittadino straniero colpito da decreto di espulsione per pericolosità sociale.

Redazione Infocilento
Polizia

Nella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, nell’ambito delle attività di contrasto dell’immigrazione irregolare, ha proceduto al controllo di un cittadino di nazionalità gambiana.

I decreti di espulsione e la pericolosità sociale

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di verificare che nei confronti dell’uomo era stato disposto un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, in ragione della sua accertata pericolosità sociale. A questo si aggiungeva la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Salerno in esecuzione di una sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli.

È emerso, inoltre, che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno aveva già rigettato l’istanza di protezione internazionale presentata dall’interessato.

I precedenti penali e il trasferimento al Cpr

A carico del cittadino straniero risultano, altresì, numerosi precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti, rapina, minaccia e lesioni personali.

Alla luce degli accertamenti svolti, il soggetto è stato accompagnato, da personale della Polizia di Stato, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Pian del Lago, a Caltanissetta. L’uomo rimarrà all’interno della struttura a disposizione dell’Autorità competente per le successive procedure previste dalla normativa vigente.

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