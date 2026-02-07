Consorzio di Bonifica Velia: al voto per il rinnovo del Consiglio dei delegati

Il Consorzio di Bonifica Velia si prepara a un nuovo appuntamento elettorale. Le consultazioni per il rinnovo del Consiglio dei delegati si terranno domani, domenica 8 febbraio, con seggi aperti dalle 8:00 alle 20:00. Si tratta di un appuntamento rilevante per la governance dell’ente, chiamato a definire la nuova rappresentanza dei consorziati per il prossimo mandato.

Ecco come esprimere il voto

Il corpo elettorale è suddiviso in quattro fasce, determinate in base all’entità dei contributi consortili. A ciascuna fascia corrisponde un numero definito di delegati da eleggere, per un totale complessivo di 12 rappresentanti. Nella prima fascia saranno eletti tre delegati, con la possibilità per ciascun elettore di esprimere fino a tre preferenze. La seconda fascia prevede l’elezione di sei delegati e consente fino a sei preferenze. La terza fascia eleggerà due delegati, con un massimo di due preferenze esprimibili. La quarta fascia, infine, prevede l’elezione di un solo delegato e consente una sola preferenza.

Chi può partecipare al voto

Potranno partecipare al voto i consorziati iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto, elaborato sulla base dei ruoli consortili dell’anno 2024. Per tutte le fasce è stata presentata la Lista 1, denominata “Il Cilento che vogliamo”, che propone un gruppo di candidati distribuiti nelle quattro categorie previste dal regolamento elettorale. Nella prima fascia la lista schiera Apolito Pietro, D’Agosto Manuela e Marino Giulio.

La seconda fascia comprende Ambrosio Massimo Valentino (attuale presidente in carica), Criscuolo Antonia, Crocamo Erbino, Pinto Eugenia, Soffritti Edmonddo e Talamo Atenolfi Brancaccio Giuseppe. La terza fascia presenta Fedullo Biagio e Paolino Iris. La quarta fascia include Maffia Francesco e Tancredi Rosalia.