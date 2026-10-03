Consiglio Comunale ad Agropoli il 5 ottobre: sanità, bilancio e opere. Diretta su InfoCilento

Lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 15:30, l’Aula consiliare del Comune di Agropoli ospiterà la seduta ordinaria del Consiglio comunale. Tra ratifiche di bilancio, pianificazione urbanistica, tutela ambientale e una fitta serie di interrogazioni su sanità, sicurezza e opere pubbliche, l’assemblea cittadina si appresta ad affrontare un ordine del giorno particolarmente ricco di temi per il territorio. In caso di deserta, la seconda convocazione è fissata per mercoledì 7 ottobre 2026 alla stessa ora.

Variazioni di Bilancio e Urbanistica: Sfera Commerciale e Verde Pubblico

I lavori dell’assise si apriranno con l’approvazione dei verbali precedenti per poi entrare nel vivo con la ratifica della variazione di bilancio di previsione armonizzato 2026/2028, adottata d’urgenza dalla Giunta comunale lo scorso agosto.

Al centro del dibattito urbanistico figurano inoltre due punti rilevanti:

L’approvazione di una variante puntuale ai sensi del D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale a servizio dell’attività commerciale “Sole 365” in via Marrota, su istanza della società Cilento Supermercati s.r.l.

in via Marrota, su istanza della società Cilento Supermercati s.r.l. L’adozione definitiva del Piano di Gestione Forestale (PGF) nell’ambito del PSR 2014-2020 per la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi boschivi.

Lo spettro normativo locale si arricchirà inoltre di due importanti strumenti regolamentari: l’Approvazione del Regolamento Comunale del Verde Urbano Pubblico e Privato e il Regolamento per la concessione in uso a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Sanità del Cilento e Sicurezza del Costone Roccioso

Una parte centrale della seduta sarà occupata dalle istanze politiche e dai controlli amministrativi presentati dai consiglieri. Tra i temi di maggiore impatto spicca la mozione a firma dei consiglieri Massimo La Porta e Raffaele Pesce riguardante la riorganizzazione dei Distretti sanitari n. 69, 70 e 71 dell’ASL Salerno in due ambiti territoriali integrati, con un pressante sollecito volto al «rafforzamento dell’Ospedale di Agropoli e della rete cilentana dell’emergenza – urgenza».

Sempre sul fronte della sicurezza e del territorio, il consigliere Massimo La Porta ha portato all’attenzione dell’assise il tema dei nuovi crolli alla Grotta dell’Elefante e la staticità del costone della rupe di Agropoli, interrogando l’amministrazione sugli interventi adottati, sui finanziamenti di Punta Fortino e sulle tempistiche di messa in sicurezza. Spazio anche alla difesa idraulica e agli allagamenti ricorrenti nel territorio comunale, oltre alla gestione e manutenzione dei corsi d’acqua.

Servizi Pubblici, Tributi e Opere Strategiche

La sessione pomeridiana del Consiglio vedrà inoltre un’approfondita disamina su svariati settori della vita amministrativa cittadina grazie alle numerose interpellanze presentate:

Tributi e Riscossione: Interrogazione sul nuovo affidamento settennale dei servizi di riscossione e valutazione della gestione uscente (Municipia e Studio Gamma s.r.l.).

Interrogazione sul nuovo affidamento settennale dei servizi di riscossione e valutazione della gestione uscente (Municipia e Studio Gamma s.r.l.). Demanio e Turismo: Approfondimenti sullo stato del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (PAD), criteri di selezione e trasparenza delle procedure per le concessioni balneari.

Approfondimenti sullo stato del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (PAD), criteri di selezione e trasparenza delle procedure per le concessioni balneari. Decor E Gestione Urbana: Interpellanze sulla pulizia degli arredi urbani, delle aree gioco, sullo stato dei lavori al Castello e al Palazzo Baronale, e sulla partecipazione dell’Ente ai Gruppi di Azione Locale (GAL).

Come vedere il Consiglio Comunale in diretta

Il consiglio comunale di Agropoli sarà visibile in diretta su InfoCilento, in onda sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su InfoCilento.it e sui canali social.