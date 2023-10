Concorso di pittura a premi “Viaggio nel Vallo di Diano”: un’occasione per promuovere il territorio

“Viaggio nel Vallo di Diano”, il Progetto che vede protagonisti i Comuni di Teggiano, Sala Consilina, Sassano, San Rufo, San Pietro al Tanagro e Monte San Giacomo, diventa anche il titolo di un prestigioso concorso di pittura.

L’iniziativa, presentata lo scorso 6 ottobre presso il Complesso della SS. Pietà della città d’Arte del Vallo di Diano, è organizzata dall’Associazione “Il Mosaico” in collaborazione con il Comune di Teggiano.

Viaggio nel Vallo di Diano: l’iniziativa

L’obiettivo principale del concorso è promuovere il territorio di Teggiano e di tutto il Vallo di Diano, attraverso un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia.

Gli artisti che vorranno partecipare potranno fissare sulla tela un particolare, un colore, un paesaggio, uno scorcio o anche un ricordo, affidando al linguaggio delle immagini le emozioni intense e il fascino dei luoghi valdianesi e delle loro secolari tradizioni.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli artisti, italiani e stranieri, con opere inedite e realizzate appositamente.

Come partecipare

Le opere dovranno essere consegnate a partire da sabato 14 ottobre, e fino a sabato 4 novembre, e saranno poi protagoniste di una mostra allestita nei locali della SS. Pietà, visitabile dal 5 al 18 novembre.

Una giuria composta da studiosi, giornalisti e professionisti del settore valuterà la capacità dell’elaborato pittorico di trasmettere i valori culturali e tradizionali legati al territorio e assegnerà i premi previsti:

500 euro al primo classificato

300 euro al secondo classificato

200 euro al terzo classificato

100 euro al vincitore del premio social “Mi Piace il Mosaico”

“Questo concorso è un’occasione importante per promuovere il territorio del Vallo di Diano attraverso l’arte” dichiara Katia Di Candia, consigliere comunale con delega allo spettacolo. “Ringrazio l’Associazione Il Mosaico per aver organizzato questa iniziativa in collaborazione con il nostro Comune. Mi auguro che gli artisti di tutto il mondo partecipino numerosi e che le loro opere ci permettano di scoprire le bellezze di questo angolo di Campania”.

“Il nostro obiettivo è promuovere il territorio del Vallo di Diano attraverso l’arte” afferma Francesco Di Mieri, membro del CDA dell’Associazione “Il Mosaico”. “Siamo convinti che proprio attraverso l’arte si può meglio rappresentare la bellezza di questo luogo. Ci auguriamo che questo concorso possa essere un successo e che possa contribuire a far conoscere il Vallo di Diano a un pubblico sempre più vasto”.