“Viaggio nel Vallo di Diano, Settembre al Borgo”: “Nostalgia 90” a Sassano, Ecco il programma completo

Doppia tappa nell’incantevole borgo di Sassano per il “Viaggio nel Vallo di Diano”, progetto che intende valorizzare la storia, la cultura, il patrimonio artistico, l’enogastronomia e le tradizioni locali attraverso un itinerario che coinvolge sei Comuni del Vallo di Diano. Oltre a Sassano, l’iniziativa vede protagonisti i Comuni di Teggiano (capofila di progetto), Sala Consilina, San Rufo, San Pietro al Tanagro e Monte San Giacomo. “Il Comune di Sassano -spiega il primo cittadino Domenico Rubino– nell’ambito del progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” ha inserito due proposte importanti. La prima, in programma sabato 2 settembre, è finalizzata alla valorizzazione della frazione di Silla, e già il titolo “Nostalgia ‘90” fa capire che si tratterà di un evento capace di coinvolgere molteplici generazioni. La musica indimenticabile degli anni ’90 sarà protagonista, insieme a tante altre sorprese che movimenteranno una serata da trascorrere tutti insieme, in allegria. Invito quindi tutti a venire sabato 2 settembre nella stupenda location della Villa Comunale di Silla di Sassano, una delle più belle della provincia salernitana”.

Il programma

La settimana successiva il Viaggio nel Vallo di Diano vedrà protagonista il centro storico di Sassano.“Con il nostro secondo appuntamento -conferma il sindaco Rubino- ci spostiamo nel cuore del nostro stupendo borgo, dove l’8, 9 e 10 settembre riproporremo e amplieremo “Settembre al Borgo”, una nostra manifestazione molto apprezzata, giunta ormai alla sua 25^ edizione. Sarà l’occasione per conoscere e visitare il nostro incantevole centro storico e i vicoli di Sassano, e per gustare i nostri squisiti prodotti tipici. Ne cito uno per tutti: i “ravioli con la pettola”, una nostra tradizionale specialità molto conosciuta ed apprezzata. Anche in questo caso invito tutti a partecipare, perché saranno tre giorni ricchi di proposte interessanti: musica dal vivo, mostre di pittura, artisti di strada, spettacoli itineranti e visite guidate”.

Anche Sassano, dunque, conferma lo slogan di progetto “Viaggio nel Vallo di Diano, meraviglie tutto l’anno”, proseguendo la serie di interessantissimi appuntamenti, in calendario tra agosto e dicembre 2023, che consentiranno di prolungare oltre l’estate la proposta di eventi che hanno in comune una forte attrattività per un variegato tipo di target. E che contribuiranno ad arricchire la vivacità del territorio valdianese, puntando anche a uno sviluppo turistico più duraturo.

Gli eventi a Sassano

-sabato 2 settembre, nella splendida location della Villa Comunale di Silla, lo show party di intrattenimento “Nostalgia 90″: un coinvolgente spettacolo musicale con animazione, ballerine, mascotte, gadgets, effetti speciali e -ovviamente- le trascinanti musiche degli anni ’90.

-da venerdì 8 a domenica 10 settembre la XXV edizione di “Settembre al Borgo”, rinomato evento enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici, in programma nel suggestivo centro storico dell’accogliente borgo di Sassano.

