All’Hangar di Albanella laboratori artistici per bambini

L’Hangar di Albanella, residenza artistica collettiva, apre le porte ai bambini che, per due pomeriggi, saranno catapultati nel mondo dell’arte. Nell’ambito dell’iniziativa FilArte – ideata e organizzata dall’associazione Erratica – domenica 1 ottobre, dalle ore 16 alle 19, nei locali dell’Hangar ad Albanella (via Santa Sofia) l’artista Valeria De Rienzo coordinerà attività ludico-creative per genitori e per bambini, in cui sarà esplorato il movimento del corpo, in relazione al gruppo e al singolo, tra tensione e rilassamento, tra fluidità e immaginazione. Il pomeriggio all’insegna del gioco e dell’arte si ripeterà mercoledì 4 ottobre, sempre dalle ore 16 alle 19, quando sarà dato spazio al gioco di esplorazione attraverso il linguaggio dell’arte.

Chi è Valeria de Rienzo

Valeria de Rienzo, pittrice ed artigiana, specializzatain arteterapia e danzamovimentoterapia espressivo-relazionale, ha intrapreso una ricerca sulla didattica esperienziale e riabilitativa attraverso l’arte. Ha sperimentato, inoltre, la danza popolare ed il teatro sensoriale. Si interessa, quindi, delle potenzialità dei diversi materiali, dei linguaggi dell’arte e del corpo. Negli ultimi anni sta approfondendo le tematiche dell’outdoor education, per conciliare l’arte alla natura come essenziale fonte di benessere e conoscenza in un’ottica secondo la quale lo sviluppo armonico ed equilibrato della persona coinvolge le relazioni che vive al pari dell’ambiente in cui cresce.

Come partecipare

Per partecipare alle iniziative è necessario effettuare la prenotazione scrivendo a rarecassociazione@gmail.com o contattando Valeria (328.6631241) o Elena (327.0129983). è gradito un contributo di 5 euro per la copertura assicurativa e la tessera associativa-