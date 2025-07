Programma regionale di percorsi turistici: ecco i comuni finanziati

La Regione Campania ha pubblicato le graduatorie dei Comuni ammessi a finanziamento all’avviso pubblico di selezione di proposte progettuali da inserire nel “programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale – periodo “giugno 2025 – dicembre 2029”.

I Comuni finanziati

Ecco le proposte progettuali presentate dai Comuni che sono state ammesse a finanziamento: “Dialoghi Mediterranei XVII edizione”, Centola (Capofila) con Ceraso, Moio della Civitella, Vallo della Lucania, Pisciotta e Cannalonga (€149.000,00); “EXEMPLA – il territorio si fa storie 2025 SELE, LA VIA D’ACQUA”, Oliveto Citra (Capofila) con Albanella, Calabritto, Caposele, Valva, Senerchia, e Altavilla Silentina (€ 134.000,00); “P.A.C.E. Cilento Alto Cilento Experience. Dalla Baia di Trentova-Tresino ai Borghi“, Agropoli (Capofila) con Castellabate, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Torchiara e Giungano (€ 132.000,00); “Tracce di rivoluzione nelle terre del Bussento. Oltre Pisacane”, Sapri (Capofila), con Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca, Celle di Bulgheria, Ispani (€ 140.800,00); “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore. Esperienze autentiche nel Cilento Interno”, Rocadaspide (Capofila) con Controne, Felitto, Trentinara, Monteforte Cilento, Magliano Vetere (€ 132.000,00); “EQUINOZIO D’AUTUNNO. L’equinozio incontra la millenaria fiera della croce di Stio – Edizione XX^”, San Giovanni a Piro (Capofila) con Orria, Stio, Gioi, Campora, Ascea (€ 194.000,00).

E ancora “Cilento – un modo di vivere XI edizione”, Pollica (Capofila) con Casal Velino, Serramezzana, Roccagloriosa, Montecorice, San Mauro Cilento (€ 132.000,00); “Viaggio nel Vallo di Diano tra cultura, tradizione ed enogastronomia”, Teggiano (Capofila) con San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sala Consilina, Atena Lucana, Sassano (€ 132.000,00); “La tradizione va in scena tra fiabe, poesia ed aforismi”, Omignano (Capofila), con Perito, Lusciano, Salento, Castelnuovo Cilento, Villaricca (€ 132.000,00); “La congiura dei baroni e…..altre storie”, Lustra (capofila) con Rutino, Sessa Cilento, Stella Cilento, Caselle in Pittari, Camerota (€ 132.000,00); “Palio del Ciucci e dintorni 43^, ” Cuccaro Vetere (capofila) con Alfano, San Mauro La Bruca, Futani, Montano Antilia, Rofrano, Laurito (€ 134.000,00); “Fantastico territorio sulla via degli ori – Strabilandia Festival internazionale degli artisti di strada XXXI ED.”, Bellizzi (Capofila) con Campagna, Salvitelle, Eboli, Battipaglia, Buccino, Montecorvino Pugliano (€ 134.000,00); “Premio Contursi Terme XXIX“, Contursi Terme (Capofila) con San Gregorio Magno, Auletta, Santomena, Ricigliano, Sicignano degli Alburni (€ 152.500,00);

“Folk Fest XXXIX EDIZIONE”, Polla (capofila) con Pertosa, Petina, Sant’Arsenio, Torre Orsaia, Vibonati (€ 140.000,00); “Voci dal Sud XVII: Sapori, cultura e spiritualità nel cuore degli Alburni” , Bellosguardo (capofila), Acquara, Ottati, Corleto Monforte, Castelcivita, Sant’Angelo a Fasanella (€ 132.000,00); “Alan Lomax…Viaggio nelle terre delle mille voci – 7a EDIZIONE”, Caggiano (capofila) con Castelnuovo di Conza, Colliano, Palomonte, Romagnano al Monte, Serre (€ 135.000,00); “Terre ritrovate. I Viaggi delle Radici nella Valle del Calore“, Castel San Lorenzo, (Capofila) con Laurino, Sacco, Piaggine, Valle dell’Angelo, Roscigno (€ 132.000,00); “Salone del turismo religioso e culturale con percorsi sui sentieri archeologici, enogastronomici ed ambientali”, Pietravairano (capofila) con Novi Velia, Morigerati, Carbonara di Nola, Santa Lucia di Serino, San Paolo Bel Sito, Guardia Lombardi (€ 134.000,00); “Il Cammino dei Sapori”, Montella (Capofila) con Cicerale, Acerno, Bagnoli Irpino, San Valentino Torio, Frattaminore (€ 132.000,00).