Comuni delle aree interne si uniscono per discutere di ospitalità extra alberghiera

Arriva anche ad Aquara l’incontro itinerante per discutere di ospitalità extra alberghiera come volano di sviluppo locale e come opportunità.

Per l’occasione i comuni di Ottati, Controne e Aquara si sono uniti per incontrare tutte le persone dell’intero territorio interessate, presso l’aula consiliare del comune di Aquara, sabato, 28 ottobre alle ore 10:30.

Il convegno

Il convegno rappresenta un momento di confronto con esperti del settore turistico, ed è stato organizzato e promosso, oltre che dai tre comuni, da Confcooperative, dall’Università Unihegel e da varie organizzazioni che si occupano di ospitalità.

L’obiettivo

Lo scopo è quello di illustrare ai partecipanti le idee e le modalità utili ad incrementare la capacità ricettiva del territorio in modo che il settore extra alberghiero possa rappresentare un’opportunità lavorativa per i cittadini, specie per i giovani, così da avere risvolti positivi anche sui dati preoccupanti relativi allo spopolamento nelle aree interne del Cilento, fenomeno che negli ultimi anni ha raggiunto numeri da record.

I partecipanti dell’incontro

I relatori dell’incontro, aperto a tutti, saranno il sindaco di Aquara, Antonio Marino, il sindaco di Controne, Ettore Poti, il sindaco di Ottati, Elio Guadagno il presidente di Confcooperative, Salvatore Scafuri e il docente dell’Università Unihegel, Raffaele Palumbo.

Coordinerà gli interventi il giornalista, Carmine Pecoraro.

Dalla casa comunale è giunto l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare.