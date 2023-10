Ospitalità extralberghiera, se ne discute anche a Sacco il 7 ottobre

Farà tappa anche a Sacco l’incontro per discutere di ospitalità extra alberghiera, come volano di sviluppo locale e come opportunità. Il convegno, che rappresenta un momento di confronto con esperti del settore turistico, è stato organizzato e promosso dall’ente comunale di Sacco, da Confcooperative, dall’Università Unihegel e da varie organizzazioni che si occupano di ospitalità e si è già tenuto in numerosi comuni del territorio del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.

L’obiettivo dell’incontro

Lo scopo è quello di rendere note le idee e le modalità per incrementare la capacità ricettiva del territorio in modo che il settore extra alberghiero possa rappresentare un’opportunità lavorativa per i cittadini così da avere risvolti positivi anche riguardo al contenimento dello spopolamento che, specie nelle aree interne, negli ultimi anni ha raggiunto dati da record.

I relatori

I relatori dell’incontro, che a Sacco si terrà presso l’aula consiliare del comune, alle ore 17:00 di sabato, 7 ottobre, saranno il sindaco, Franco Latempa, l’assessore alle Politiche Giovanili, Francesco Monaco, la dottoressa Loredana Nasello, il presidente di Confcooperative, Salvatore Scafuri e il docente dell’Università Unihegel, Raffaele Palumbo.

Coordinerà gli interventi il giornalista, Carmine Pecoraro.

Dalla casa comunale è giunto l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare.