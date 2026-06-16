“Cilento Smart District”, nasce la rete che unisce turismo, commercio e innovazione: ecco i Comuni coinvolti

Un territorio che punta sull’innovazione senza rinunciare alle proprie radici. È questa la filosofia alla base di “Cilento Smart District”, il nuovo progetto promosso dal Distretto Diffuso del Commercio “Terra del Cilento“, che coinvolge i comuni di Castellabate, Castelnuovo Cilento, Pollica, Montecorice e San Mauro Cilento insieme alle associazioni di categoria Confcommercio Campania e Confesercenti Campania. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la competitività del territorio attraverso una strategia integrata che mette in rete commercio, turismo, cultura ed enogastronomia, valorizzando le eccellenze che hanno reso il Cilento una delle destinazioni più autentiche e apprezzate del Mezzogiorno.

Il progetto

La scelta è quella di investire in un modello di sviluppo innovativo, capace di attrarre nuovi flussi turistici e generare occasioni di crescita per imprese e giovani. Tra le azioni principali previste dal progetto figura la realizzazione di una piattaforma digitale territoriale accompagnata da un’app mobile dedicata a cittadini e visitatori. Il sistema consentirà di consultare una mappa interattiva delle attività commerciali e turistiche, accedere a un calendario unico degli eventi, scoprire itinerari esperienziali e usufruire di promozioni attraverso strumenti digitali di fidelizzazione.

La digitalizzazione sarà affiancata dalla creazione di nuovi percorsi turistici tematici che metteranno in relazione borghi, produzioni tipiche, aziende agricole, paesaggi naturali e siti culturali. Tra gli itinerari individuati figurano il percorso dell’Olio e dei Borghi, quello dedicato al Vino e alla Dieta Mediterranea e l’itinerario del Mare e dei Sapori, pensati per offrire ai visitatori un’esperienza autentica e immersiva del territorio. Particolare rilievo avrà anche la promozione delle eccellenze agroalimentari locali. Il progetto prevede infatti un calendario di eventi diffusi e show cooking ospitati all’interno di manifestazioni già consolidate nei diversi comuni del Distretto. A San Mauro Cilento protagonista sarà il Fico Bianco del Cilento DOP durante “Settembre ai Fichi”; a Pollica gli eventi saranno collegati al Festival della Dieta Mediterranea; a Castellabate alla rassegna “Lungomare Vivo”; a Montecorice alle iniziative dedicate alla tradizione marinara; mentre Castelnuovo Cilento ospiterà appuntamenti nell’ambito della rievocazione storica “Castrum Novum”.

Le dichiarazioni

Il progetto guarda inoltre ai mercati internazionali, con azioni di comunicazione rivolte in particolare a Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, e a nuove categorie di viaggiatori come i turisti esperienziali e i nomadi digitali, sempre più interessati a destinazioni autentiche, sostenibili e ricche di identità. Accanto agli interventi di promozione e innovazione digitale, verrà istituito un tavolo permanente di coordinamento tra enti pubblici, operatori economici, associazioni e imprese locali. L’obiettivo è costruire una governance condivisa capace di garantire continuità alle attività e trasformare il progetto in un modello stabile di sviluppo territoriale.

“Con “Cilento Smart District”, il Cilento prova a costruire una nuova visione del proprio futuro, fondata sulla capacità di fare rete e di trasformare il patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico in una leva concreta di sviluppo economico e sociale. Insieme alle altre realtà del territorio siamo pronti alla sfida”, dichiara il Sindaco di Castellabate (Comune Capofila del progetto), Marco Rizzo.